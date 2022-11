Putin se abalanza contra los medios

MOSCÚ (AP).— El presidente ruso, Vladimir Putin, arremetió ayer contra lo que describió como una imagen distorsionada en los medios de la campaña militar de Moscú en Ucrania, durante una reunión con algunas madres de los soldados rusos que luchan allí.

“La vida es más difícil y diversa de lo que se muestra en las pantallas de televisión, o incluso en internet. Hay muchas falsificaciones, engaños y mentiras”, manifestó Putin.

La reunión en el Kremlin con más de una docena de mujeres se produjo mientras existe incertidumbre sobre la posibilidad de que Rusia reanude su campaña de reclutamiento ante los recientes reveses en el campo de batalla.

Según dijo, a veces habla con los soldados directamente por teléfono, según una transcripción del Kremlin y fotos de la reunión.

“He hablado con soldados, quienes me han sorprendido por su estado de ánimo, su actitud ante el asunto. No esperaban estas llamadas mías... me dan motivos para decir que son héroes”, afirmó Putin.

Algunos familiares de soldados se quejaron de no haber sido invitados a la reunión y criticaron directamente el liderazgo de Putin, así como la reciente “movilización parcial” que, según los funcionarios de defensa, ha representado la convocatoria de 300,000 reservistas.