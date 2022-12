Fue al baño en pleno vuelo y dio a luz: no sabía que estaba embarazada

MUNDO.- Una mujer que no sabía que estaba embarazada dio a luz en pleno vuelo. La pasajera, identificada por diarios como "The New York Post" como Tamara, iba en un vuelo de KLM Royal Dutch que despegó el miércoles pasado en Guayaquil, Ecuador, cuando comenzó a sentir dolores estomacales.

Fue al baño pensando que algo que comió le cayó mal, sin saber que estaba por convertirse en madre. La mujer iba a hacer una escala en Ámsterdam para luego tomar otro vuelo a España.

Unas horas antes de aterrizar en los Países Bajos comenzó a tener contracciones, y minutos después tenía a un recién nacido en sus brazos, informó un vocero del hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid al diario "NL Times".

"Tamara no tenía idea que estaba embarazada y lo ocurrido la tomó por sorpresa", dijo el personal del hospital.

Un vocero de la aerolínea explicó que en el vuelo viajaban dos doctores y una enfermera de Austria que ayudaron a la nueva mamá, madre.

"Estamos muy agradecidos con ellos", señaló. Tamara decidió llamar Maximiliano a su hijo, en agradecimiento a uno de los pasajeros que la ayudó y estuvo a su lado en todo momento para asegurarse de que todo saliera bien. Tanto la madre como el bebé están "muy bien", indicó KLM.

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Schipol, a las 12:55 pm del jueves, Tamara y su bebé fueron llevados en ambulancia al Spaarne Gastius.

"Ambos están en buen estado de salud", aseveró el hospital. Indicó que una vez recuperada, Tamara y Maximiliano partirían a Madrid, como ella tenía previsto.