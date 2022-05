Tiroteo en escuela de Texas. ''Debió matarme a mí'', dice padre de Salvador Ramos

Comparta este artículo

UVALDE, Texas, EE.UU.— Este viernes, el periódico estadounidense "The Daily Beast" publicó una entrevista que realizó Roger Sollenberger a Salvador Ramos, padre del atacante de la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, en el que perdieron la vida 19 niños y 2 maestras.

Según la publicación, Salvador Ramos padre dijo: "Solo quiero que la gente sepa que lo siento, hombre, (por) lo que hizo mi hijo".

"Nunca esperé que mi hijo hiciera algo así", dijo el hombre de 42 años de edad, y agregó, "Debería haberme matado, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a alguien".

El padre notó cambios en su hijo

En su cuenta de la red social Twitter, The Daily Beast publicó que Salvador Ramos padre había notado cambios recientes en su hijo: "había comprado un par de guantes de boxeo y comenzó a probarlos en el parque. Le dije, 'Mijo, un día alguien te va a patear el trasero'”, recordó Ramos".

Su madre le avisó de lo ocurrido

Durante la entrevista realizada por Roger Sollenberger, Salvador Ramos explicó que se encontraba trabajando cuando su madre le llamó para contarle lo que había ocurrido. Dijo que, en medio de la desesperación, llamó a la cárcel local y preguntó si habían detenido a su hijo.

La publicación del The Daily Beast señala que el hombre se "hundió", al parecer, en medio de la tristeza señaló, "Mataron a mi bebé", y agregó, "Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele", ahí en el jardín de la casa donde vive, el hombre tejano de voz dura rompió en llanto.

Se disculpa por lo ocurrido

De acuedo con la publicación de The Daily Beast, Salvador Ramos padre dijo que “quiero que la gente sepa que lo siento. Siento lo que hizo mi hijo. Nunca esperé que hiciera algo así".

Salvador Ramos admitió que no había pasado mucho tiempo con su hijo, debido a que no trabaja en Uvalde y a la pandemia de coronavirus.

Salvador hijo se mantenía alejado de sus padres

El hombre explicó que su madre padecía cáncer, por lo que temía contraer Covid-19 y contagiarla. Sin embargo, para su hijo Salvador, las precauciones que tomaba su padre debido a la pandemia eran motivo de frustración, que ocasionó que en el último mes se negara a hablar con él.

Salvador hijo tenía también una mala relación con su madre y este año, se salió de la escuela antes de graduarse.

Salvador Ramos padre, insistió en que su hijo era “una buena persona". Aunque excompañeros de escuela y de trabajo han descrito a Ramos como agresivo, su padre señaló que el muchacho abandonó la escuela “porque le hacían bullying, por su manera de vestir. Era una persona silenciosa, que se guardaba todo para él mismo. No molestaba a nadie. La gente siempre lo molestaba a él".

Extenso historial criminal

En su publicación, el The Daily Beast señala que Salvador Ramos padre tiene un extenso historial criminal que incluye al menos una condena por agresión y lesiones corporales a un familiar.

Durante la entrevista, el hombre comentó que también había perdido contacto con su hija, hermana de Salvador Jr., porque no pasaba "suficiente tiempo con la familia".

Salvador Ramos comentó que su hija tiene 21 años y se unió a la Marian de EE.UU., algo que también hubiera deseado para su hijo.

No lo llamen monstruo

Al final de la entrevista, Salvador Ramos padre dijo que compartía esa información porque, "Quiero que la historia de mi hijo se conozca".

"No quiero que lo llamen monstruo... no saben nada, hombre", dijo. "No saben nada por lo que estaba pasando", concluyó.