El Papa desmiente rumores de que piensa renunciar

CIUDAD DEL VATICANO.— Ante los rumores de su posible renuncia, el papa Francisco sostuvo que no ha considerado esta posibilidad.

“No ha entrado en mi cabeza. No por el momento, realmente. Pero llegará el momento en que veré que no puedo hacerlo, lo haré y ese es el gran ejemplo del papa Benedicto, fue algo muy bueno para la iglesia, dijo a los papas que se detuvieran a tiempo. Es grande, Benedicto”, dijo el Papa en una entrevista a “Reuters” publicada ayer.

Cuando el periodista le preguntó sobre una eventual renuncia el Pontífice respondió: “No sabemos (cuándo). Dios dirá”.

Francisco lamentó los rumores sobre su salud y un supuesto cáncer, y respondió con sentido del humor: “A mí no me lo han dicho (risas). No me lo han dicho. Me lo explicaron, y punto, no”.

Acerca de los rumores de su salud, el Papa añadió que se trata de “habladurías de la corte” y advirtió que “el espíritu de la corte sigue ahí en el Vaticano y se piensa que el Vaticano es la última corte europea de la monarquía absoluta”.

Al hablar sobre su salud, recordó que el año pasado le quitaron 33 centímetros del colón por diverticulitis y la operación “salió bien”.

Sin embargo, subrayó que “fueron más de seis horas de anestesia y por eso no quise hacer esta cirugía aquí (rodilla), porque la anestesia deja huellas. A los 10 meses, al año, no”, y concluyó que “orgánicamente fue un éxito, un gran éxito”.

Luego describió su problema de rodilla y explicó: “Estoy bien, voy mejorando poco a poco y técnicamente ya fue hecha la calcificación, gracias a todo el trabajo realizado con el láser, la tecnoterapia y la magnetoterapia. Y ahora tenemos que empezar a movernos porque existe el peligro de perder los músculos si uno no se mueve. Se pone mejor, se pone mejor”.

El Papa señaló que se trató de “un ligamento que se inflamó, y con eso caminé mal y esto al salir mal movió un hueso, una fractura ahí y ese es el problema”.

Al referirse al aplazamiento del viaje a África por motivos de salud, reconoció: “Fue muy doloroso para mí no poder hacer este viaje. Espero poder hacerlo más adelante”.

“He sufrido mucho por no poder hacer este viaje, pero el médico me dijo que no lo hiciera porque todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Haré el de Canadá porque el médico me ha dicho que con 20 días más se recuperará” mientras que el viaje a África era “un riesgo para la salud. Por eso lo dejé”, concluyó el Papa.— ACI Prensa