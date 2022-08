Marina Ovsyannikova, periodista rusa recibe arresto domiciliario por protestar contra la guerra en Ucrania

RUSIA.- Un tribunal de Moscú decretó arresto domiciliario a la periodista y activista Marina Ovsyannikova mientras prosigue la investigación en su contra por presuntamente difundir información falsa sobre las fuerzas armadas de Rusia.

Marina Ovsyannikova fue señalada en marzo pasado por interrumpir la programación del noticiero principal de la televisión pública en Rusia con declaraciones antibélicas, y ahora fue acusada por su participación en una manifestación en contra de la guerra con Ucrania en julio pasado.

La periodista fue vista en la protesta con un cártel que decía: “Putin es un asesino, sus soldados son fascistas. 352 niños han sido asesinados en Ucrania. ¿Cuántos niños más deben morir para que pares?”.

Lee también: La estadounidense Brittney Griner podría pasar 9.5 años en una prisión rusa por drogas

¿Qué hizo Marina Ovsyannikova?

El 14 de marzo pasado, la ahora exreportera irrumpió en el estudio del noticiero nocturno Vremia de Canal Uno durante la emisión en vivo para protestar en contra de la guerra de Rusia con Ucrania.

Marina Ovsyannikova apareció en cámara con un letrero que leía: “No a la guerra, no creas propaganda. Te están mintiendo”.

En dicha ocasión, la experiodista recibió una multa de 30 mil rublos (10 mil pesos mexicanos), dejó su empleo en el mencionado canal y recibió otras dos multas posteriores.

La segunda multa que recibió fue por sus comentarios negativos contra las fuerzas armadas rusa en Facebook, y las declaraciones hechas en un tribunal donde otro activista, que era acusado de diseminar información en contra del ejército, fue detenido.

Periodista podría ir a prisión por criticar la guerra de Rusia con Ucrania

Marina Ovsyannikova enfrenta cargos potenciales por divulgar información falsa sobre el ejército ruso, y permanecerá en arresto domiciliario al menos hasta el 9 de octubre.

De acuerdo a la nueva legislación rusa que criminaliza las declaraciones en contra de la milicia, la exreportera podría ser condenada hasta 10 años en prisión si es hallada culpable.

Durante la audiencia de este jueves 11 de agosto, en la cual fue condenada a arresto domiciliario, la mujer de 44 años de edad mostró en la corte un cártel que decía: “Que los niños muertos entren en tus sueños por la noche”.

“Marina se volvió rehén de su propia consciencia y de su amor por sus hijos”, expresó su abogado Dimitri Zakhvatov al finalizar la audiencia.

“Ella no puede viajar al extranjero porque sus hijos están aquí y no puede mantener silencio porque es prisionera de su consciencia. Como madre, no puede guardar silencio. Ella ve lo que está sucediendo y eso la hace hablar”, afirmó el abogado.

Después de dejar su empleo como reportera, Marina Ovsyannikova se dedicó de tiempo completo al activismo en contra de la guerra con Ucrania y ha calificado públicamente las acciones de Rusia como una “invasión”.