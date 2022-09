Mujer es contratada en la boda de su exnovio por error. Aprovecha la oportunidad para humillarlo (VÍDEO)

Una mujer es contratada para cantar en una boda, pero resultó ser la fiesta de su exnovio, quien le fue infiel.

“El que me engañó contrató a mi banda para tocar en su boda, y no sabe que soy la cantante”, escribió Alexandra Starr en los vídeos que compartió en su cuenta de TikTok.

Según explicó la cantante y ahora estrella de redes sociales a New York Post, ella no sabía que se trataba de la boda de su exnovio pero al darse cuenta no pudo contenerse, por lo que decidió aprovechar la oportunidad para causarle un mal rato.

Alexandra Starr relató que había salido con el joven por cinco años, pero terminaron cuando se dio cuenta que le estaba siendo infiel.

En otro giro inesperado, el susodicho se casó con la misma mujer con quién engañó a su exnovia.

Al momento de iniciar el primer baile de los novios, la mujer evita que el hombre vea de quien se trata, y decide interpretar “Before He Cheats” (“Antes de que él te engañe”) para sorpresa de los invitados y novia.

Al darse cuenta quien era la cantante contratada, el exnovio infiel intentó detenerla pero Alexandra Starr terminó su canción antes de lanzarle una bebida en el rosto al sujeto y luego salir corriendo.

El vídeo ahora viral muestra al hombre humillado correr detrás de Alexandra Starr, a los invitados escandalizados y a la novia muy confundida.