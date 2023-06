ONU alerta por 'oleada' de odio contra grupos religiosos en todo el mundo

El secretario general de la Organización Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció una “oleada” de xenofobia, racismo, misoginia violenta y odio contra distintos grupos religiosos.

El Consejo de Seguridad de la ONU calificó a los grupos supremacistas blancos neonazis como “la mayor amenaza de seguridad interna en varios países y la que más rápido crece”.

ONU advierte por riesgos de las redes sociales

António Guterres alertó que la demonización del otro, el desprecio de la diversidad y el atropello de los derechos humanos no son un problema nuevo, pero en la actualidad avanzan a una velocidad nunca antes vista, principalmente por tecnología como las redes sociales.

Noticias Relacionadas La ONU evoca el 75 aniversario del éxodo de Palestina

"Las redes sociales han equipado a los traficantes de odio con un megáfono global para la bilis. Hoy, ninguna conspiración es demasiado escandalosa para encontrar una gran audiencia; no hay falsedad excesivamente absurda para alimentar el frenesí online", dijo Guterres.

The proliferation of hate & lies in the digital space is causing grave global harm.



This clear & present global threat demands clear and coordinated global action.



We don’t have a moment to lose.



My proposals for a Code of Conduct: https://t.co/7R0Hujf3y5 pic.twitter.com/jnEozVr76K — António Guterres (@antonioguterres) June 12, 2023

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres lamentó que incluso "mentiras descaradas" logran credibilidad por sobre la igualdad con los hechos y la ciencia, y que están a menudos sean promovidas por líderes políticos.

Guterres advirtió que las ideas discriminatorias y lenguaje de odio están superando los márgenes de lo convencional y tienen efectos mortales, como los ataques contra mezquitas, sinagogas e iglesias, realizados por personas que se radicalizaron en internet.

"El odio alimenta los peores impulsos de la humanidad. Es un catalizador de la polarización y la radicalización y la vía a atrocidades", denunció.

Plan de la ONU para combatir ‘oleada’ de odio

Esta semana, Guterres presentó un plan para para combatir el odio y la desinformación en internet, además pidió a las potencias miembros del Consejo de Seguridad que actúen en este ámbito, promuevan la diversidad como una riqueza y pidió trabajar por valores como la compasión, el respeto y la fraternidad.

Precisamente, la reunión del 12 junio estuvo dedicada a la promoción de dichos valores con el objetivo de mantener la paz.

Digital platforms are being misused to subvert science & spread disinformation & hate to billions of people.



Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for a concerted int'l response anchored in human rights. https://t.co/7R0HujevIx — António Guterres (@antonioguterres) June 13, 2023

En la reunión los 15 países miembros del Consejo de Seguridad aprobaron por unanimidad una resolución que reconoce el odio, el racismo, la xenofobia, la discriminación de género y otras formas de intolerancia pueden contribuir al estallido de conflictos, o empeorar los ya existentes.

El Consejo urgió a la comunidad internacional a condenar públicamente este tipo de manifestaciones, y a líderes religiosos que se pronuncien en contra de los discursos de odio, promuevan la tolerancia y subrayan la importancia del diálogo entre religiones y culturas.

Además hicieron un llamado a las naciones a promover la plena participación de la mujer en puestos de liderazgo en todos los niveles para así llevar a la tolerancia, paz y el reforzar la cohesión social y la igualdad de género.

Half of the world still believe men make better political leaders than women.



Without tackling biased gender social norms, we will not achieve gender equality or the #GlobalGoals.https://t.co/igW6lvWNJc pic.twitter.com/ktsHtTlNil — António Guterres (@antonioguterres) June 13, 2023

El encuentro de hoy fue organizado por Emiratos Árabes, durante el cual intervinieron el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb, y el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, entre otros.