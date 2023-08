Donald Trump se entrega en cárcel de Atlanta; sale en 20 minutos

ATLANTA.- El expresidente de EE.UU., Donald Trump, se entregó a las autoridades de la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, por su cuarta imputación penal por el caso en su contra al intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado.

Con esto se convierte en el primer expresidente de EE.UU. en ser registrado en una prisión, con foto policías y toma de huellas dactilares, aunque salió bajo fianza.

Cerca de las 5:30 de la tarde, Trump aterrizó en Atlanta en un Boeing 757 tras un vuelo de poco más de una hora y media de viaje desde Newark.

Former President Donald Trump has arrived in Atlanta to surrender in the Georgia election subversion case. Follow live updates. https://t.co/KIHldhAkiK pic.twitter.com/9RRx5gJgb7