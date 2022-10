Menor rezago educativo en Yucatán

Como parte del combate al rezago educativo en Yucatán, el gobierno del Estado entregó ayer más de 2,000 certificados de primaria y secundaria a adultos con hasta más de 90 años de edad y matrimonios que concluyeron sus estudios básicos.

Además, se anunció que más de 3,000 estudiantes que habían abandonado la preparatoria ya regresaron a las aulas, a quienes apoyarán con una beca de 1,000 pesos cada mes.

Este evento lo encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal en el Polifuncional de San José Tecoh II.

Al parecer contagiado por la emoción de quienes recibieron sus certificados y para dar ejemplo de que nunca es tarde para estudiar, al confirmar lo que siempre se ha dicho sobre él que solo estudió hasta la preparatoria, el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, anunció también que empezará a estudiar los sábados la carrera de Licenciado en Administración de Empresas (LAE).

Según expresó, inspirado y contento con el permiso del gobernador empezará a estudiar la carrera de LAE, ya que “de chavo no tuve la oportunidad más que de estudiar hasta la preparatoria”, tenía que ayudar a su papá en una tienda de abarrotes.

Ante estos claros ejemplos de que no hay edad para estudiar, decidió iniciar la carrera y pidió al mandatario estatal sea su padrino cuando se gradúe.

El titular de la Segey informó que este año se entregaran 12 mil certificados de primaria y secundaria a yucatecos de Mérida, Umán, Kanasín, Progreso, Espita, Seyé, Tecoh, Yaxcabá, Hunucmá, Peto, Motul, Ticul, Tizimín, Chemax, Oxkutzcab y Tekax.

En su afán de hacer entender a la gente la importancia de que se preparen y continúen sus estudios, el gobernador Vila Dosal les dijo: “en dos años dejo de ser gobernador, pero ustedes se van a quedar; esos trabajos que estamos trayendo se van a quedar, y ese título que acaban de conseguir se va a quedar con ustedes toda su vida, hasta el día en que se mueran”.

Empleos

Rodeado de quienes recibieron sus certificados y los que se beneficiarán con las becas, sentados en sillas que abarcaban toda la cancha, más los que estaban en las gradas, el mandatario estatal recordó que hace gestiones para que lleguen empresas con buenos sueldos, pero si no están debidamente preparados esos beneficios se los llevarán otros, de ahí la importancia de que se sigan preparando.

Al destacar la visión de apoyar estos programas ayudan en la preparación, Vidal Aguilar, como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno quiere citó al señor Rolando Quintal, quien hace 15 días, a sus 94 años de edad, recibió su certificado de primaria y le expresó sus ganas de estudiar la secundaria.

El funcionario estatal resaltó que este programa no solo es para la ciudad de Mérida, sino para todo el estado, “para que se preparen y aprovechen los resultados de gestiones del gobernador cuando sale a buscar inversiones y empleos para la gente de toda la entidad, que todos puedan contar con mejores oportunidades”.

En cuanto al programa de becas “Regresa a tu Prepa”, Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del Estado, informó que ahora con él se beneficia a 3,000 estudiantes que, por las complicaciones que enfrentaron en la pandemia, abandonaron su bachillerato pero ya regresaron, y se les dota de un apoyo económico de 1,000 pesos, durante tres meses.

El secretario explicó que este programa surge en atención a todos aquellos jóvenes que durante la pandemia tuvieron que dejar su bachillerato, por eso se decidió incentivarlos a retomarla y seguir con su educación.

Los recursos para este programa, continuó, se logran con un esfuerzo entre instituciones educativas y gobierno, y para que lo aprovechen los estudiantes, se visitó casa por casa a cada uno de ellos para convencerlos de regresar a terminarla, y hasta hoy se logró que 3,000 yucatecos que desertaron en los últimos dos años y medio, retomen su preparatoria.

El gobernador acompañado de la gobernadora por un día afirmó que con estos programas, “estamos haciendo historia porque, hoy, 12,000 personas —aquí, hay 2,000 de esas 12,000— de todo el estado, que tenían 10, 20, 30 o 40 años que habían dejado de estudiar, hoy gracias a su esfuerzo, su determinación y sus ganas de salir adelante, están obteniendo sus certificados de primaria, de secundaria o preparatoria”.

“Se está dando a los yucatecos que no han tenido las oportunidades para terminar sus estudios, las herramientas para que puedan hacerlo y así, superar y tener la posibilidad de obtener un trabajo bien remunerado que mejore sus condiciones de vida”, añadió.

El gobernador recordó que cuando tenía 20 años falleció su papá y él era quien llevaba el dinero a la casa; con mucho esfuerzo estudiaba en el tercer semestre de su carrera y un día le dijo su mamá: “Oye, Mauricio, no sé si podré pagar la carrera y seguir estudiando, y si no nos damos, tendrás que ponerte a chambear”, y se puso a chambear, pero también lo ayudaron con una beca.

“Sin esa beca yo no estaría aquí, parado frente a ustedes, y no sería gobernador de Yucatán, hoy esto que estamos haciendo es regresarles a ustedes un poco de lo bueno que nos ha pasado a nosotros. Por eso estamos con este programa y lo estamos impulsando más fuerte que nunca; por eso hoy 12,000 personas se van a graduar, y por eso, el apoyo que es histórico, que les estamos dando a los jóvenes de prepa que, seguramente, muchos abandonaron la prepa”, dijo.

Para quienes le dan las gracias por estos apoyos, el mandatario señaló: “A mí no me tienen que dar las gracias, es mi trabajo y lo hago con mucho gusto; al contrario, el que les tiene que dar las gracias soy yo, a todos ustedes, porque gracias a que ustedes votaron por mí, yo hoy tengo la oportunidad de ser gobernador y de servirles; bueno, los que votaron por mí, ya les perdoné, sin resentimientos; esto es como cuando uno corta con la novia, amigos, no pasa nada”.

Lo importante incluso reiteró, “no me importa lo que me digan en el Facebook, lo que me digan en el Diario, o en el radio, porque yo tengo muy claro que, hoy ayudarlos y apoyarlos a ustedes, sin importar qué digan allá afuera, es algo que está bien, que vale la pena, que les va a ayudar a ustedes y a sus familias a salir adelante, así que yo no me quiero alargar más. De nueva cuenta, felicitarles, esto vendría siendo como su graduación y estoy muy, muy contento de poderles acompañar; muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos”.