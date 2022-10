Respaldo a un plan de obras en Mérida

Para continuar con el desarrollo del municipio y dotarlo de una mejor infraestructura, el alcalde Renán Barrera Concha propuso ante el Cabildo el catálogo de las obras que se realizarán con el empréstito autorizado, dice un comunicado.

En la sesión ordinaria de Cabildo, el primer edil informó que con el objetivo de dotar de mejor infraestructura y promover inversiones públicas productivas, propuso la construcción del Parque Anikabil Arqueológico y la repavimentación de diversas calles en varias colonias y fraccionamientos para garantizar una movilidad segura.

“Dando seguimiento a los lineamientos de la contratación del préstamo para construir obras públicas que permitan un desarrollo equitativo, más y mejores vialidades y contribuyan a fortalecer la infraestructura urbana destinada a generar seguridad y convivencia armónica, se propuso este día las siguientes obras a realizarse”, expresó.

En sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal recordó que el financiamiento por 350 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, en junio pasado, será destinado a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público y construcción de vías de comunicación.

Por tal motivo, sometió a la aprobación del Cabildo la realización de la convocatoria 22 para las Licitaciones Públicas números OC22-FECON-6125-193; OC22-FECON-6124-194; VT22-FECON-6152-195; VT22-FECON-6152-196; VT22-FECON-6152-197; VT22-FECON-6152-198; VT22-FECON-6152-199; VT22-FECON-6152-200 y VT22-FECON-6152-201, que fueron aprobadas.

En el mismo sentido, las y los regidores de Mérida aprobaron la solicitud de la Dirección de Obras Públicas para efectuar la convocatoria 23, con las bases de la Licitaciones Públicas números OC22-FPCON-6224-202 y OC22-FPCON-6224-203, relativa a la construcción de un Parque, la construcción del Parque Lineal Hogares de Caucel y trabajos complementarios en los fraccionamientos Jardines del Sur y Ciudad Caucel de este Municipio.

De igual manera, el Cabildo aprobó el nuevo “Reglamento de Comisarías y Subcomisarías del Municipio de Mérida”, la reforma del artículo 12, fracciones II y III, del “Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida”, y el nuevo “Reglamento de Elección de Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento del Municipio de Mérida”.

Por otra parte, también se aprobó la firma de un Convenio de Colaboración con la Organización de la Sociedad Civil Ciudadanos por Municipios Transparentes “Cimtra”, que tiene como objetivo presentar de forma organizada y de fácil acceso la información relacionada con la utilización de los recursos públicos, la planificación y gestión de la actividad municipal.

Asimismo, se autorizó al Ayuntamiento de Mérida aceptar la donación de tres predios que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) entregó al municipio, los cuales se encuentran en el fraccionamiento Altrabrisa, en la colonia Susulá Xoclán, y en la colonia Hacienda Opichén.

Estímulos

Entre los puntos, el Cabildo aprobó la creación del programa de estímulo “Buen Fin 2022”, para ofrecer más opciones de cumplimiento de las obligaciones fiscales de a las y los ciudadanos.

Igual se aprobó la autorización de la factibilidad de uso de suelo que otorgará la Dirección de Desarrollo Urbano a la empresa Cadena Comercial OXXO S.A DE C.V. para la apertura de una sucursal en el fraccionamiento San Pedro Cholul, así como la licencia de funcionamiento a la misma empresa para la colonia Centro.

De igual manera, se aprobó la autorización de licencia de uso del suelo para trámite de la licencia de construcción en la colonia Real Montejo; la licencia de Uso del Suelo para trámite de la licencia de funcionamiento municipal en línea de una licorería ubicada del fraccionamiento Xaman-tan; y la licencia de uso del suelo para trámite de la licencia de funcionamiento municipal en línea de un restaurante de la colonia Centro.

Finalmente, se aprobaron las propuestas efectuadas por la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de Proveeduría para la licitación pública No. LP-2022-CS-TRASLADO DE VALORES-01, la licitación pública No. LP-2022-CS-SEGURO DE VEHÍCULOS-01, la licitación pública No. LP-2022-ADQ-ASFALTOS-03, y la licitación pública No. LP-2022-ADQ-MAQUINARIA-01, que cubren los servicios de traslado de valores, aseguramiento de vehículos oficiales, compra de concreto y maquinaria para trabajos de servicios públicos, respectivamente.