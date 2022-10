Chumel Torres en Mérida: el youtuber explica por qué se negó a una reunión con Vila Dosal

Incluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la lista de presidenciables del “conservadurismo”, Chumel Torres no deja de señalar que México vive inmerso en una comedia política y social con rasgos de incoherencias.

“Si el presidente piensa que soy el indicado para continuar su transformación, ya le dije: estoy listo”, subrayó en broma el comediante, precisando que para eso tendría que pasar, “definitivamente”, a las filas de Morena.

Después, ya en serio, entró en la reflexión:

“Es como llevar el chiste muy en serio. ¿Cómo un comediante va a ser presidente? El hecho de que hagamos (en comedia) un análisis del gobierno o de la Presidencia no tiene que ser tan relevante a menos que quien lo haga relevante sea el mismo presidente...

“Hasta donde me manejo, todo es chiste, es guasa, pero cuando un presidente tiene al país como está ahora, con inseguridad e inflación que parece que no va a terminar, y su mayor problema es un ‘youtuber’, pues creo que no tiene las cosas alineadas”.

Chumel Torres en Mérida

Chumel Torres, cuyo nombre verdadero es José Manuel Torres Morales, ofreció una entrevista con motivo de su presentación, hoy viernes, de su espectáculo “El blanco de tus burlas” en el teatro Armando Manzanero de la capital yucateca.

El show forma parte de la gira “Stand up” de Torres Morales, creador del programa digital “El Pulso de la República”, una plataforma de crítica política que ha sido generadora de debate.

En la entrevista se le recordó al conductor su destape en una “mañanera” de López Obrador, junto a políticos y otros personajes a quienes el mandatario encasilla en la condición de “conservadores”.

Se está poniendo mal...

Chumel respondió en los términos señalados líneas arriba y después, ante otra pregunta, resumió la situación en que ve al país:

“Creo que está silenciosamente alarmante, como que cada quien está viviendo en su espacio, en su ciudad, algún momento de violencia, de inseguridad, que a lo mejor todavía no ha explotado de manera general pero sí se está poniendo mal”.

Y dejó claro que la sociedad no debería esperar siempre que las soluciones vengan de las autoridades.

“Nos estamos dando cuenta de que no todo es papá gobierno y que éste no va a resolver las cosas con una varita mágica”, enfatizó. “Cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera”.

Las críticas a la 4T

Chumel Torres ha sido crítico de la Cuarta Transformación, lo cual le ha valido numerosos señalamientos desde el poder y en las filas de los seguidores del presidente López Obrador.

Se le preguntó si su posición de crítico, muy a su estilo, ha sido blanco de algún ataque o presión desde las esferas del gobierno. Respondió que no ha experimentado una situación de ese tipo y tampoco le preocupa mientras no haya una postura de violencia en su contra y todo se quede, como hasta ahora, en “habladas”.

Incluso, recordó que en marzo pasado la senadora Bertha Caraveo, de Morena, dio a conocer una demanda en su contra por supuesta violencia de género en sus comentarios de sátira política.

“La senadora dijo que se iba a hacer una carpeta de investigación, pero a mis abogados y mí no nos dejan ver nada, y no nos dejan porque creo que no hay nada”, puntualizó.

El comediante y creador de contenidos subrayó que hasta ahora todo se queda en que es blanco de señalamientos y de algunas burlas.

Agregó que precisamente por eso escogió el título de su espectáculo, “El blanco de tus burlas”.

“Es (en ese tema) donde más me sacan notas, que si soy racista, que si soy misógino, que si soy blanco... Pues sí, soy blanco, pero también de burlas... de la Presidencia, de los medios...”, apuntó. “La verdad es que es un show que me gusta mucho y tenía ganas de hacerlo”.

El entrevistado señaló que en ese espectáculo apela al sentido común, porque siente que antes y durante la pandemia de Covid “el mundo se pone muy loco” y en medio queda gente que “estamos pensando pen..” pero nadie dice algo.

En resumen, recalcó, es una manera de señalar las incoherencias de la sociedad y del país, y “un poco las incoherencias del gobierno”.

“Platico un poco de las redes sociales y la forma como hemos ido tomando ideas y posturas cada vez más estúpidas. Es más bien para la gente que extraña el sentido común, para decirle que no está sola”, puntualizó.

También se le recordó que en febrero pasado ocasionó una polémica al declarar, en una transmisión de “El Pulso de la República” en la que abordó un plan de vuelos de Aeroméxico, que “nadie quiere ir” a Yucatán, donde hay “iguanas” y “una muerte segura”.

Quien se enoja pierde

El presentador y conductor respondió que hay que tomar el humor y el sarcasmo “como lo que es”.

“El pastelazo es chistoso mientras no te toca a ti”, manifestó, sin perder el humor en sus comentarios. “Hay que tomar el humor como lo que es y sigues adelante. Es una de las partes importantes de la comedia”.

“El que se enoja pierde. Creo que una de las bases del humor es que apela a la inteligencia”.

Más aún, aseguró que Mérida “es el mejor lugar al que he ido, el que más he visitado y a donde más he querido ir”. De hecho, quiero retirarme allí en Mérida”, manifestó.

Yucatán... ¿marcha bien?

A otra pregunta, indicó que no está muy involucrado en los temas de la política de Yucatán.

Reveló que en alguna ocasión lo invitó a venir el gobernador Mauricio Vila Dosal, pero él procura no reunirse con políticos.

Según dijo, si el Estado no figura en los temas de “El Pulso de la República” significa que la situación en este territorio está bien.

“Si no estamos hablando de ti, está bien. Si no hemos hablado de Durango (lo mencionó solo como ejemplo) es que están bien las cosas... Es justo como tomar el pulso del país y siento que se está logrando el cometido de una manera entretenida”, concluyó.