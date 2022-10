Discusión sobre la agenda queer y el tema ambiental en Mérida

Todos los aparatos estatal y supranacional, ONGs, universidades, todo el poder político y económico, salvo raras excepciones, están contra la población y van por nuestros hijos porque quieren anularnos reproductivamente, así lo afirmó Miklos Lukacs, uno de los conferenciantes en el evento “Dirígete a la derecha”, que tuvo lugar ayer por la tarde.

Unas horas antes del panel los ponentes Miklos, Pablo Muñoz y Nicolás Márquez tuvieron un encuentro con los medios de comunicación para ahondar sobre los tópicos y el mensaje que están dando en la gira de un mes que realizan por 20 ciudades del país.

Miklos Lukacs aseveró que se busca anular reproductivamente a las nuevas generaciones, bajo la premisa de que hay mucha gente en la población “y ese es el discurso que engancha el tema del medio ambiente: si no cambia el medio ambiente, el planeta se destruirá. ¿Y quién produce el problema? El ser humano, por lo que hay que cortar el problema, ¿cómo?, reproductivamente”.

Según señaló, eso explica la obsesión de la “agenda arcoíris” con el sexo y la reproducción, que es una constante, todo es sexo y reproducción porque el imperativo es el control de la población, el control demográfico.

“El resto es poesía, es basura, educación sexual integral, no va por la tolerancia o la inclusión, va por anular reproductivamente a los hijos, el mensaje no va para los adultos, los adultos somos un estorbo, ni siquiera a los treintones, va de 30 para abajo, y especialmente a los de 10 para abajo, para que cuando tengan 12 y 13 años y empiecen a explorar su diversidad se orienten hacia comportamientos no heterosexuales”.

“Esa es la diversidad que promueven, porque el comportamiento sexual no hetero no conlleva la reproducción”.

Para aquellos todo es válido, apuntó. Desde homosexualizarlos, porque eso es lo que considera se hace en las escuelas con la educación sexual integral, hasta orillarlos a someterse a operaciones como mastectomía y vaginoplastias, para que las mujeres se vean más como un hombre y los hombres tengan una forma física más semejante a las mujeres, lo que lleva a la amputación del pene y los testículos.

También habló sobre el transhumanismo y cómo hay gente que usa la tecnología para modificar al ser humano y otros, como ellos, que están en contra de la modificación del ser humano en nombre del progreso.

Luego manifestó que las nuevas tecnologías están avanzando hacia un fin reproductivo, a un enfoque de mejoramiento del ser humano mediante la tecnología y esto puede parecer ciencia ficción.

—La gente reacciona negativamente porque no sabe lo que está pasando, pero cuando entienden qué tecnologías se están desarrollando y con qué fin, la gente deja de pensar que es una conspiración y se pone a pensar en serio.

Asimismo, detalló que hace ocho años se logró derivar espermatozoides de células madre de mujeres; es decir, ya no se necesita hombres para tener espermatozoides, y entra en juego la cuestión de las masculinidades, el patriarcado.

—El transhumanismo es un marco teórico para tratar de dar sentido a estos cambios del ser humano, los beneficios son múltiples, no estamos en contra de la tecnología, pero debe ser sopesada.

Por ejemplo, la edición genética es una técnica que puede ayudar a curar enfermedades, modificar los aspectos negativos de la genética de los seres humanos, pero también puede usarse para combinar especies, que ya se ha hecho, de cerdos con humanos y monos con humanos, a manera de experimentación.

Por su parte, Pablo Muñoz alegó que la agenda feminista es una agenda que está en contra de la mujer porque el feminismo.

Al plantear la noción del género y de la identidad de género, dijo, ha dejado totalmente de lado la constitución biológica que nos define como hombres y mujeres, un feminismo en los años 70 con la división de clases sexuales, la lucha de la mujer, la liberación del hombre con un fundamento biológico, en los 80 con la inclusión de la teoría queer, de la teoría de género.

—Se deja de lado ese concepto con un fundamento biológico del humano, y comienzan a concebir al ser humano como algo totalmente plástico, maleable, y eso significó la autodestrucción del feminismo, porque hoy día se tiene a feministas en activismos para que hombres compitan en deportes femeninos que terminan destruyendo a las mujeres donde sea que compitan, por lo que las feministas terminaron al servicio de la ideología de género.

Después opinó sobre la Agenda 20/30: “Es perversa, desde el punto de vista constitucional, porque reemplaza la Constitución de México y ya hay casos en el país, ya que el año pasado la Corte Suprema comenzó a sentenciar ya no en referencia a la Constitución Mexicana, que es su función, sino en función de la Agenda 20/30, términos de artículos que tienen que ver con el aborto y la ideología de género”.

El objetivo final de la Agenda es la reducción de la población, porque ven al hombre como el causante de todos los problemas del planeta Tierra.

Además, resaltó la entrega de millones de recursos a los estados por parte de los organismos internacionales a los países, con la condición de que impulsen esa Agenda que solo busca el control poblacional.

Por último, Nicolás Márquez externó que uno de los temas que permea en las conferencias de los tres es la ideología de género, mediante múltiples paradigmas, porque es una de las áreas en las que más buscan incidir.

Luego hizo eco al tema del feminismo y a que el derivado más grave de ello es el aborto que las feministas promueven.

La mentira más grande es que la mujer puede disponer de su cuerpo, remarcó.

“No estamos en contra de que dispongan de su cuerpo”, pero cualquiera mínimamente informado sabe que la persona por nacer no es parte constitutiva del cuerpo de la mujer, pero escudadas en el aforismo y machacándolo propagandísticamente de que buscan la liberación femenina y que el patriarcado las obliga a ser mamás promueven el aborto, cuando ya se es mamá a partir de fecundación y no a partir del nacimiento.