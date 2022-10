De Shark Tank México a Mérida: Nancy Zavala comparte su experiencia a emprendedores yucatecos

Tras su participación en Shark Tank México, la yucateca Nancy Zavala Chan, quien ''capturó'' la inversión del tiburón Amaury Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara y de Omnilife”; ofreció una plática a emprendedores y microempresarios en el Centro Municipal de Emprendedores del Ayuntamiento de Mérida.

“Si logro al menos alinear a una persona y crear algo positivo para ésta o su comunidad, ya es algo muy bueno”, señaló la oriunda de Seyé e impulsora de la marca “Zavy”, dedicada a la comercialización de correas artesanales para cámaras de fotografía, guitarras, collares de mascota, entre otros productos hechos por otras artesanas de comunidades mayas que trabajan el bordado tradicional maya “xoc bi chuy”, en español “punto de cruz”.

Una de las principales ideas que compartió ante su auditorio, fue la de aprovechar los miedos que tienen y usarlos como motivador.

Sobre su experiencia en el reality, la joven emprendedora relató que a través de la televisión supo de la nueva temporada de “Shark Tank México” —en el que los participantes tratan de convencer a cinco empresarios de invertir en sus proyectos o ideas —y entonces decidió enviar un correo electrónico para postular este proyecto para visibilizar la labor de la comunidad maya, pero no recibió respuesta.

“A finales del año pasado recibo una llamada y me dicen que son del programa, que, en redes sociales, habían visto el trabajo que hacemos y me invitan a inscribirme al proceso. Yo dije ‘¡Ah sí, está bueno el chiste!’, de hecho le contesté mal a la persona y le dije que me mande un correo y ya luego lo reviso . Y sí me lo mandaron, y cuando cotejo que es un correo de Sony, entendí que todo era real”, contó Zavala Chan.

Habló de cómo las cosas se fueron dando a su favor. Realizó todo el proceso debido, pero siete días antes de su participación y oportunidad en el programa, se enfermó de Covid-19 y su doctor le recomendó que no viajara.

“Me dijo que yo no podía contagiar, pero que necesitaba descansar y me dijo que no viajará, pero me fui. Un día antes del programa (grabado en el mes de enero), me hicieron la prueba en el hotel, un requisito para estar en el programa, y salí negativa, pero entonces yo ya no me preocupaba del Covid, sino de mi speech (discurso), tenía 24 horas para crear un spitch que los convenciera”, comenta.