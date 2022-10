Sin “presiones externas”. Al Congreso de Yucatán llega reforma acerca de la militarización

No hay prisa, no hay presiones externas y el modelo de seguridad pública de Yucatán tiene un mando civil, respondió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, sobre la minuta que amplía la intervención del Ejército en materia de seguridad.

El también líder de la fracción parlamentaria del PAN en Yucatán confirmó que anteayer el Congreso del Estado recibió de la Cámara de Diputados la polémica reforma considerada como parte de la militarización del país.

“Ya tenemos conocimiento de la minuta, muy probablemente se enliste para turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales el miércoles (por hoy) ”, informó.

Postura sobre la militarización

“La bancada del PAN ha dejado muy clara su postura en este tema, en ese sentido, no vamos a detener esa minuta, pero tampoco vamos a irnos con prisas, creo que hay que llevar un debido proceso y sobre todo clarificar que en Yucatán hay paz, tranquilidad y la seguridad no solamente la construye una fuerza que guarde el orden, la construyen los ciudadanos en primer término, entre todos cuidamos nuestra seguridad y desde luego eso nos da identidad a nivel nacional, pero también la coordinación adecuada con el Ejército, la Marina y la Armada, con la propia Secretaría de Seguridad Pública”.

“La SSP de Yucatán está encabezada por un mando civil, en ese sentido, creo que hay que ser muy claros y muy enfáticos, el modelo de seguridad pública a nivel estatal es el más exitoso de todo México”, afirmó.

Llega a Yucatán la reforma acerca de la militarización

Víctor Hugo Lozano Poveda confirmó que el Poder Legislativo recibió de la Cámara de Diputados anteayer lunes la polémica reforma considerada como parte de la militarización del país.

¿Se prohibiría la Policía Militar en las calles de Yucatán?, se le preguntó.

“Los diputados tenemos que entrar al análisis, no podemos ir con una conducta ‘a priori’ o de manera anticipada. Debemos hacer este análisis por parte del Congreso del Estado y por supuesto tomar los parámetros muy claros de lo que la sociedad está pidiendo en relación con un tema tan delicado como es el de la seguridad”, señaló.

¿Cree que la militarización en el estado es necesaria?, se le reiteró.

“A todas luces no. Creo que los mecanismos de seguridad de Yucatán son eficientes, e insisto, somos modelo no solamente nacional, sino internacional, con reconocimiento por parte del titular del Ejecutivo federal, con reconocimiento de organismos internacionales, creo que en ese sentido no hay lugar a dudas”, destacó.

“Yucatán sigue marcando la pauta en materia de seguridad, cuánto no darían muchos estados del país por no emplear mecanismos de seguridad externa, de anillos de seguridad para el arribo de las autoridades, para el arribo de los empresarios que están invirtiendo hoy en Yucatán”.

“Vivimos un tiempo en el cual podemos andar por la calle con toda seguridad, con toda tranquilidad, eso depende no solamente de quién esté al frente de las fuerzas de seguridad pública del Estado, sino de todos nosotros, de los yucatecos y de quienes nos visitan”.

También se le preguntó sobre la “gira” que realiza el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para pedir a los congresos estatales que aprueben la minuta de la reforma que amplía hasta 2028 la presencia del Ejército en la seguridad pública.

“El secretario de Gobernación siempre será bienvenido a Yucatán, creo que no obedece la agenda del Congreso del Estado a una agenda de ese funcionario, somos dos entes diferentes, él en el ámbito de competencia de la Federación, nosotros en cuanto al Estado”, respondió.

“Los diputados estamos obligados a hacer lo que la ley nos indica, en este caso es turnar una minuta que emana de un poder distinto al Ejecutivo federal, en este caso es el Legislativo federal. No podemos depender de quién no tiene facultades en materia legislativa, sino que tenemos que trabajar con base en lo que la ley nos manda”.

“El diálogo siempre será bienvenido, nosotros tendremos las puertas abiertas para recibir no solamente al secretario de Gobernación, sino al presidente de la República, a quien quiera trabajar por Yucatán”.