El peor riesgo que afrontará la 4T en las presidenciales

El peor riesgo que afrontará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024 es la evaluación de los mexicanos sobre la seguridad pública “porque su política de abrazos y no balazos no está funcionando”, consideró el analista político y económico Carlos Elizondo Mayer-Serra.

En su conferencia magistral “El panorama político, económico y retos de México”, en el marco del IX Congreso Anual de la Anefac que se realizó el 25 de octubre pasado en Mérida, cuya primera entrega publicó el Diario el día 27, el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford destacó que en las ciudades donde sí funcionan las estrategias de seguridad pública y que tienen mando civil son Yucatán y Ciudad de México.

Como se sabe, en la primera entidad la Secretaría de Seguridad Pública está bajo el mando de Luis Felipe Saidén Ojeda, cuyo trabajo al frente de la policía estatal es reconocido por el propio López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien, como reveló en una reunión con empresarios yucatecos, quiso piratear a Saidén Ojeda cuando fue gobernador de Tabasco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México está a cargo de Omar García Harfuch, que, según dijo el doctor Elizondo, lo quisieron asesinar en 2021 porque combate al crimen organizado de la capital del país.

“Aquí en Yucatán hay buena seguridad pública, los policías hacen y saben su chamba, invierten en la policía. El gobernador debe estar orgulloso de la tasa de homicidios con 1.8 (por cada 100 mil habitantes), Yucatán parece Suecia; hay otros estados con baja incidencia como Coahuila con 4 y Aguascalientes con 4.6”, señaló el académico.

“El gobierno de Ciudad de México no aceptó la Guardia Nacional ni que el mando de su policía sea militar. La jefa de gobierno escogió a un buen policía civil como García Harfuch y ha bajado los delitos; en Quintana Roo, cuya policía tenía mando civil en el gobierno de Carlos Joaquín González, se deterioró mucho la seguridad pública, pero ya se está recuperando un poco”.

En su análisis sobre la seguridad pública del gobierno de la 4T, el doctor Elizondo afirmó que esa política de “abrazos y no balazos” se refleja no solo en los hechos violentos en algunas entidades de la república, sino que el delito de extorsión tiene un aumento explosivo del 8.1%, lo que convierte a la delincuencia organizada en un gran competidor del SAT en cuestiones de recaudación de dinero.

Apuesta fallida

“Es un dato malísimo esto de las extorsiones. Son datos públicos, pero no todas las víctimas reportan las extorsiones. La delincuencia cobra casi por todo y los criminales se han extendido en el país”, reconoció.

“El presidente López Obrador le apostó todo a la Guardia Nacional y con su idea de que si no te metes con los malos, ellos no se van a meter contigo. Esa estrategia da resultados malísimos en cuestiones de seguridad pública”.

“Hay una lógica de lo que hizo el PRI (en relación a la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre para ampliar la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública). Un priista me explicó y preguntó que si creía que el presidente realmente iba a retirar nada más así al Ejército de las calles en 2023”, relató.

Elizondo Mayer-Serra cree que hay algo político en ese acuerdo que se verá quizá en las elecciones del Estado de México y de Coahuila el próximo año. Y nuevamente, dijo que un alto jerarca del partido Morena le confesó que casi ve perdida la elección para su partido en Coahuila y en el Estado de México reconoció que será una elección muy difícil para el partido guinda.

“La fortaleza del poder de Morena es de 50%; Morena tiene 44% y sus aliados PVEM 4% y PT 2% de los votos. Eso significa que medio México no quiere votar por esos partidos”.

“La gran pregunta es si el PRI logrará una alianza fuerte con otros partidos y si hallará al candidato idóneo en 2023 y 2024”.

Le restó importancia a la alta aprobación del desempeño del presidente López Obrador en las encuestas porque si encuestan a puros morenistas el 93% lo aprobará, si encuestan a ciudadanos independientes el 54% dirá que lo desaprueba. El voto duro de Morena es del 50%, dijo. Incluso, en Ciudad México no quieren a López Obrador, no lo aprueban y en la capital habría un empate técnico si hubiese una elección en estos momentos.

Sobre los aspirantes presidenciales de Morena, también ve una ventaja de Claudia Sheinbaum con un 54% de las preferencias y un 33% de Marcelo Ebrard y muy lejos está Adán Augusto López.

Donde el analista ve un gran futuro para Morena es en la conformación de las cámaras de diputados y de senadores, pues podría lograr una mayoría absoluta de nuevo y una constitucional si la oposición no logra una alianza competitiva.— Joaquín Chan Caamal

En el panorama económico, el doctor Elizondo comentó que en Europa hay incertidumbre por la guerra entre Ucrania y Rusia, en Estados Unidos igual porque no saben qué pasará en las elecciones intermedias y porque tiene un entorno complicado comercial porque por primera vez ve una guerra económica contra China. Y en este panorama económico, México está geopolíticamente en el lado correcto y debe aterrizar lo que viene en los próximos dos años del gobierno de López Obrador.

Quien está aprovechando muy bien estas oportunidades de inversiones que genera este panorama global es Yucatán, indicó, y esto se nota en el crecimiento económico que tiene.

“Este gobierno federal tiene una visión extraña de la economía, cree que el gobierno es un elefante reumático, que es un estorbo y no le mete recursos a las instituciones”, dijo. “Por el otro lado, tiene la energía centralizada, monopólica y ese es el principal impedimento para que México crezca económicamente. Las compañías nos dicen que no expanden su planta industrial porque no tienen energía eléctrica, es extraño, no encuentro una rentabilidad política electoral clara sobre la política energética. Puede ser una mala política, pero tiene lógica electoral, pero en el caso de CFE y Pemex yo creo que es más ideológico, pero está costando mucho dinero público, ambas se han vuelto un lastre y todo el crecimiento lo ha dejado al SAT.

“Tenemos un presidente de la república que no cree en la expansión económica, afortunadamente dejó de hablar mal del T-MEC, se dio cuenta que no podíamos crecer sin este tratado con Estados Unidos y Canadá, México está en el mundo correcto, pero no lo está aprovechando. Tiene un desempeño económico muy malo, el PIB llega al pico que tenía en 2018 y aunque hace unos días hubo buenos datos sobre el crecimiento económico que nos da un empujoncito, eso no cambia la tendencia de bajo crecimiento pronosticado para este año y para 2023”., áfirmó.

“Creceremos muy poco y no hemos recuperado el nivel de riqueza que tenía el país cuando López Obrador llegó a la presidencia”.

Dijo que la curva que retoma esa pendiente de crecimiento económico deMéxico no es suficientemente fuerte, es un crecimiento mediocre, pero en su opinión es mejor que un cero crecimiento. Hasta septiembre pasado los especialistas financieros estimaban un crecimiento de 2% y él cree que vamos a crecer un poquito más, pero viniendo de esa caída de la pandemia y la recuperación que tienen otros países, la de México es mala.

“ BBVA Bancomer estima que el país crecerá 1.6% y el Fondo Monetario Internacional que será de casi 2%, por lo tanto las sorpresas para el año entrante serán negativas.

“Una de las causas del bajo crecimiento es la falta de inversiones. Por ejemplo, cuando China crecía al 8 y 9%, la inversión que tenía era del 50% y había una mejor productividad, en México no crecemos porque la inversión ha caído por la incertidumbre de la política económica y energética del gobierno federal”.

Y consideró que la pérdida de inversiones en el país inició con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“No están mejor distribuidas la riqueza y los recursos públicos, por ello hay más pobres”, enfatizó. “En general, hemos tenido una situación bastante mala. Cómo puede pasar esto en un país tan diverso como México. Y la diferencia la pone Yucatán, que ha crecido en 2020 y 2021 durante la pandemia, es de los estados más dinámicos. Nuevo León ha crecido enormemente su PIB porque van muchos chilangos a trabajar y vivir, a Guanajuato llegan más gente por las oportunidades de trabajo”.

Donde ve buenas estrategias del gobierno de la 4T es en el control de la inflación porque no está fuera de control y hay expectativas de que va a bajar, la política monetaria también es acertada porque es estable, cuando la mayoría de las monedas del mundo se han devaluado como el euro que es barato y hoy es más fácil viajar a los países europeos.

Otro acierto es el crecimiento de las exportaciones manufactureras que es en este momento el motor de la economía mexicana y que no crece más por falta de electricidad. El consumo interno no ha bajado, cada vez hay más demanda de productos y alimentos, pero no se satisface las necesidades por falta de inversiones.

El doctor Elizondo Mayer-Serra dio una esperanza a los convencionistas de la Anefac: si en el 2024 llega un presidente de la república más coherente y consciente, México puede tener un boom económico y no sólo depender del extraordinario ingreso de las remesas, que este año se estiman en 60 mil millones de dólares, muy superior a los 51 mil millones de 2021. Las remesas superan todas las exportaciones agropecuarias, que son de 45 mil millones de dólares. Y ese crecimiento impresionante de las reservas que mandan los migrantes mexicanos es porque el mercado laboral de Estados Unidos es muy dinámico.

Ante este panorama nacional, el riesgo de que el gobierno federal se vaya con todo para desarticular al INE con su reforma electoral y que quiera dominar a la Suprema Corte de Justicia ahora que vienen cambios, el reconocido analista político y académico advirtió que los ciudadanos se dan cuenta de que está mal la economía, que no se combatió la corrupción y que el 75% de los mexicanos no aprueban la política de “abrazos y no balazos” de López Obrador.

“ Por ello López Obrador resalta sus políticas sociales, se dice honesto, todo su sexenio sigue culpando a los neoliberales y no deja su espacio diario de “la mañanera” porque es su gran escaparate y el que lo sostiene en la preferencia de la gente.

“López Obrador es un político que ha construido muy bien su cuento”, remató.