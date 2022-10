Seis de cada 10 calles en Mérida, con más de medio siglo de antigüedad

El alcalde Renán Barrera Concha habló del problema de los baches en las calles de la capital yucateca y aseguró que se atiende.

El primer edil dijo que el Ayuntamiento que encabeza tiene un programa permanente de bacheo, de repavimentación de calles dañadas por las lluvias y la antigüedad, y un programa de construcción de vías.

El alcalde dijo que el 60% de las vialidades de Mérida tienen más de 50 años de antigüedad y como la red vial es extensa, es difícil abatir el problema en forma rápida. Afirmó que con la inversión que realizan avanzarán y darán mayor tiempo de vida a las calles.

El problema de los baches es cíclico y se atiende en forma permanente, pero con mayor intensidad cuando termina la temporada de lluvias, manifestó el alcalde Renán Barrera Concha.

Diario de Yucatán publicó ayer que los baches son un problema “eterno” en Mérida. La proliferación de los hoyancos en las calles son un dolor de cabeza para los vecinos de las colonias y fraccionamientos, para los conductores de vehículos y autoridades municipales. Incluso, nuestro editorialista Marcelo Pérez Rodríguez dijo que son una plaga y se multiplican, son un peligro y generan muchas quejas.

Entrevistado sobre este tema, Barrera Concha afirmó que el Ayuntamiento sí tiene un programa de atención permanente de bacheo, de repavimentación de calles dañadas por las lluvias y la antigüedad y un programa de construcción de calles nuevas.

Los baches, problema cíclico

“Es un tema cíclico, todos los años cuando ya estamos llegando al final de la temporada de lluvias, que empieza en junio, se ve un incremento mayor a cualquier otra época del año por los daños que ocasionan las constantes lluvias y por la dificultad de trabajar con el material que se utiliza para taparlos”, señaló.

“Cuando estamos llegando al final de la temporada de lluvias vemos el saldo, esto no significa que no se haya hecho el trabajo. Sí se trabaja en el bacheo, pero nada más no se hace a la velocidad que se pudiera hacer en una época distinta cuando hay lluvias”.

Informó que su administración destina más de $50 millones para la repavimentación de calles y la atención del bacheo con 16 cuadrillas, que se duplican el número de cuadrillas cuando están en condiciones de acelerar los trabajos de reparación de calles.

“Vamos a tener un cierre de año muy intensivo en el bacheo y en la repavimentación de calles en la ciudad. Para enero vamos a aplicar en vialidades $120 millones del crédito de $350 millones que solicitamos”, anticipó.

“Desde luego que sí tenemos un plan de atención de bacheo, repavimentación y construcción de calles. El tema de los baches es cíclico, tenemos fechas de trabajo para revertir los daños al pavimento que es cuando el tiempo nos permite trabajar de manera óptima”.

“Llevamos 23 kilómetros de calles repavimentadas este año, estamos casi por llegar a la meta de lo que nos propusimos que es realizar 42 kilómetros de repavimentación”, dijo.

“El tema de la pavimentación lo atendemos con varios programas como del Ramo 33, Ramo 23, la Agenda 2050 con el gobierno del estado y con recursos propios. Vamos a tener los próximos seis meses muy intensivos para hacer las reparaciones de calles y de banquetas, que es lo más importante para la ciudadanía”.

Censo de calles dañadas, para repavimentar

Barrera Concha explicó que con el crédito van a aumentar la repavimentación de calles dañadas. Ya realiza una lista de vías que se intervendrían, tienen un análisis por zona y darán prioridad a las calles de mucha antigüedad, avenidas y de importancia para la conectividad.

En noviembre presentará el proyecto definitivo porque realizan un censo de las vías más dañadas.

Consideró que en total van a repavimentar unos 70 kilómetros de calles y construir calles nuevas con la suma de todos los programas y de la Agenda 2050, donde el compromiso del ayuntamiento y gobierno del estado es que no haya una sola vía sin pavimentar dentro del Anillo Periférico al término de la administración municipal y estatal.

“Vamos avanzando a buen ritmo”, reiteró. “Está el proyecto de la calle 47 y 60 que tendrá una inversión de casi $220 millones. No habrá baches y las aceras estarán en mejores condiciones para caminar. Tenemos un plan de reconstrucción de banquetas en el centro porque muchas están dañadas y necesitan una renovación, estamos terminando de definir el proyecto para darlo a conocer”.

El alcalde de Mérida no aceptó que el bacheo y la repavimentación de calles esté descuidado u olvidado. Desde las inundaciones de colonias y comisarías por los huracanes de 2020 y la pandemia no se pudo hacer un trabajo intensivo, pospusieron las campañas emergentes y por las lluvias no se podía avanzar rápido. Además, hubo un mayor deterioro de las calles, pero apenas superaron los problemas de las inundaciones reiniciaron el programa intensivo de bacheo y repavimentación. El programa intensivo de bacheo arranca a fines de octubre hasta febrero y es cuando logran revertir los daños que causan las lluvias al pavimento de las calles.

Dijo que el 60% de las vialidades de Mérida tienen más de 50 años de antigüedad y como la red vial es extensa, es difícil abatirlo en forma rápida. Sin embargo, con estas inversiones que realizan avanzarán mucho y darán mayor tiempo de vida a las calles.

La jefa de la oficina de la Presidencia Municipal, Valerie Amador Hurtado, quien estuvo en la entrevista al alcalde, remitió una información adicional oficial sobre el programa de bacheo, repavimentación y construcción de calles.

En el último año se construyeron 42 kilómetros de calles nuevas, se rehabilitaron más de 5.6 kilómetros de calles, de los cuales más del 45% de la inversión se ejerció en las comisarías del municipio.

En el programa de infraestructura vial se repavimentaron 41.4 kilómetros de calles, en total en construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial se intervinieron 89 kilómetros con una inversión de $128 millones, y en bacheo se dio mantenimiento a 416 mil metros cuadrados de vialidades, en distintos rumbos de la ciudad, con inversión de $45 millones.

La atención de los baches es de 24 a 48 horas si se reporta al teléfono de Ayuntatel y las redes sociales oficiales del ayuntamiento.