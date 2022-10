Militarización en las calles: responden senadores yucatecos sobre el por qué de su voto

Ante la aprobación en el Senado de la iniciativa de la 4T para prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, se buscó a los senadores yucatecos Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Verónica Camino Farjat, ex del PVEM y hoy de Morena, y Raúl Paz Alonzo, ex del PAN y hoy también en Morena, para que expliquen por qué votaron a favor.

A continuación, una síntesis de sus respuestas.

Ramírez Marín sobre la militarización

—Eran dos opciones. Una era votar por el no, lo que hubiera pasado es que los militares simplemente regresarían a lo que están haciendo y en 2024 tendríamos la misma discusión. La segunda opción era tratar de construir con Morena.

—La comisión bicameral que se crea cada seis meses recibirá informes del Ejecutivo y citará a los titulares de Marina, Sedena y seguridad y hará con ellos una evaluación basada en indicadores medibles y verificables.

—La comisión emitirá unas conclusiones, que serán sometidas a votación en cada cámara y se entregarán al Ejecutivo como recomendaciones, a la siguiente evaluación deberá informar cómo se han cumplido.

—Este mecanismo de control nunca ha sido utilizado en México en un congreso. Las observaciones y recomendaciones de la comisión ahora sí tienen un efecto.

—Cada seis meses dentro de esos informes las secretarías encargadas deberán informar la situación de cada estado, en cuáles ya no se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Esto es iniciar un proceso de desmilitarización.

—En materia presupuestal se crea un fondo especial a partir de 2023 y, a diferencia de cualquier otro año y a propuesta mía, el 25% de este fondo se destinará a aquellos estados donde sí hay seguridad y se brinda seguridad a los ciudadanos.

¿Qué beneficios tiene para la ciudadanía?

—La ciudadanía verá el paulatino retorno de los militares a su cuartel, el fortalecimiento de los policías estatales y municipales, y que el Congreso se convierte en el contrapeso a la labor del Ejército, lo cual es un avance democrático muy importante.

—No me he cambiado de partido, me dediqué a la construcción de una propuesta alterna que fuera buena y útil para cambiar la estrategia de seguridad que ha fracasado.

—No se pueden combinar los objetivos electorales o las agendas electorales con la labor legislativa, porque entonces solo vamos a actuar cuidando la popularidad, no descomponernos en la foto, no mover las aguas.

—Por fortuna nunca he caído en este juego y si tiene un costo político electoral lo asumiré. Pero a todos los que hoy el único argumento que dan es que nuestra propuesta es ingenua les puedo decir que cuando esté integrada esta comisión, cuando estén compareciendo los militares, cuando le estemos mandando recomendaciones al Ejecutivo se darán cuenta que, como dijo mi compañera Silvana Beltrones: “Es más fácil ser radical que útil”.

Verónica Camino sobre la seguridad en México y Yucatán

—El compromiso de una legisladora federal es ver por todo un país, como senadora represento a Yucatán, pero también los intereses de todos los estados que integran México.

—Voté a favor para ayudar a que Yucatán siga siendo una entidad en paz y que los ciudadanos puedan seguir viviendo con tranquilidad al tener garantizada su seguridad, considero que es necesario procurar esa misma seguridad en otros estados.

—Con el voto de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Senadores se contribuyó a poner en la norma mecanismos que ya habían sido considerados, para dotar a las policías estatales y municipales de financiamiento extraordinario que permita su profesionalización en todo sentido, evitando que vuelvan a ser utilizados para otros fines.

—A Yucatán le irá bien porque, además del recurso, se incrementará la cantidad de personas dedicadas a la seguridad pública con la Guardia Nacional, el esquema que mantenemos de policía estatal y peninsular reforzará y dará una mejor interacción entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

—En el esquema de la Guardia Nacional las Fuerzas Armadas serán un activo con la temporalidad ya marcada por esta reforma, ocho años en total, para enfrentar los retos que representa la construcción de un cuerpo de seguridad federal que sea piedra angular en la coordinación en los estados, del que es ejemplo Yucatán.

—La capacitación que han recibido nuestros cuerpos de seguridad viene también del Ejército o elementos israelíes, incluso hemos tenido a generales en retiro como subsecretarios.

—Significa una estrategia de trabajo coordinado con los gobernadores para atender este tema sensible en estados donde la ciudadanía sufre por los problemas de inseguridad a consecuencia del crimen organizado, donde no hay policías municipales porque nadie quiere entrarle o las policías estatales se encuentran infiltradas por el crimen organizado.

—Se otorgarán mejores condiciones para la realización de su labor porque ahora contamos con un marco normativo que delimite su capacitación y el ejercicio de la función de quienes tienen la responsabilidad de, por un lado, servir y proteger, y por otro combatir al crimen organizado.

—No es militarización, es normar a la Guardia Nacional, ampliar el tiempo que la Marina y el Ejército podrán ayudarles para contar con elementos capacitados y con disciplina, con perspectiva y enfoque de derechos humanos.

—Con la reforma también permitimos un mejor equipamiento, pues no estoy dispuesta a enviar a mexicanos a combatir al crimen organizado, al tráfico ilegal de armas y sustancias sin la debida protección y garantía a sus familias de una vida digna, atención médica en lugares seguros como los hospitales militares, así como un retiro digno.

—Esta reforma significa doble protección para la gente de los estados, como en el caso de Yucatán donde vivimos en una entidad tranquila y en la que nosotros, quienes aquí habitamos no hemos dejado de hacer la parte que nos corresponde, y a la vez exigiendo una mejor capacitación para nuestra policía estatal y las municipales.

—Respeto las opiniones de cada persona, pero la decisión que tomamos en el Senado es la que mejor conviene al país, con esta acción fortalecemos la seguridad pública de México.

—En el caso de Yucatán, los ciudadanos seguirán disfrutando de los estándares de seguridad, que también proporcionan bienestar y calidad de vida, y de esa forma Yucatán seguirá siendo uno de los estados más seguros del país.

—Hace más de 20 años la milicia está en las calles sin tener una normativa y protocolos de actuación que proteja a los ciudadanos y a ellos mismos.

Paz Alonzo y sus tres razones por la militarización

—Voté a favor de la modificación del artículo Quinto Transitorio, que consiste en que las Fuerzas Armadas sigan apoyando en tareas de seguridad pública. Lo hicimos por tres razones principales.

—Primero: aprobar la reforma significa pensar en la seguridad del pueblo de México. Es necesario terminar la conformación y establecimiento de la Guardia Nacional con 140 mil elementos capacitados y preparados que combatirán la violencia que vivimos día tras día en el país.

—Segundo: Porque si 90 mil elementos del Ejército y la marina, que hoy apoyan a la Guardia Nacional, dejan de hacerlo, toda la labor y estrategia de seguridad no se consolidará y pasará lo mismo que en los sexenios del pasado, se cortará un plan de seguridad.

—Es decir, la seguridad pública del país recaerá en policías estatales y locales, que lamentablemente no están preparadas lo suficiente.

—Siempre los militares han apoyado a los gobiernos estatales en tareas de seguridad. Por ello, las Fuerzas Armadas pueden seguir auxiliando a la población, porque los estados de México necesitan de su apoyo. No podemos y no debemos dejar que los militares abandonen las carreteras federales, caminos, cuarteles y puntos de monitoreo.

—Tercero: Porque estamos en contra de que los ciudadanos pongan en riesgo su vida, con tal de armarse por sus propios medios para enfrentar a los criminales, como es el caso de llamadas autodefensas en Guerrero o Michoacán, por ejemplo.

— El principal beneficio que vemos es que la ciudadanía puede tener la certeza que se seguirá combatiendo la violencia con una estrategia y contará con una policía capacitada, fuerte y con valores.

—Además, uno de los puntos que implica esta reforma es el fortalecimiento a las policías locales y estatales, el cual constará de adiestramiento, dotación de recursos, formación profesional y demás insumos que preparen a los cuerpos civiles lo suficiente para que puedan suplir a las Fuerzas Armadas.

—Habrá más elementos policíacos profesionales en el país, que garanticen la seguridad.

—Según los datos del Inegi, en 2018, cuando el presidente López Obrador empezó su mandato, a escala nacional había una tasa de 0.9 policías por cada mil habitantes. Mientras que la ONU determina un estándar mínimo necesario de 1.8, y el promedio internacional es de 2.8 policías por cada mil habitantes.

—Se aspira a contar con 140,000 elementos de la Guardia Nacional, lo que significa casi el mismo número de los policías federales y estatales que existían en 2018.

—La seguridad pública siempre ha sido un tema que los partidos y políticos de oposición “abanderan” con el objetivo de criticar.

—Si vemos las encuestas, más del 60% de los ciudadanos desea que las Fuerzas Armadas continúen apoyando en las tareas de seguridad pública y ese mismo porcentaje de gente se siente tranquila por el apoyo del Ejército y Marina.

—No deben seguir politizando el tema, que escuchen el sentir del pueblo. Trabajemos de forma coordinada para recuperar la paz de México.