Llaman a participar en la cadena humana del próximo domingo en defensa del INE

MÉRIDA, Yucatán.— Con un llamado a toda la sociedad yucateca, principalmente a los jóvenes, las organizaciones ciudadanas que convocan a la cadena humana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en Mérida no tienen ninguna duda que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un interés político de control absoluto de los procesos electorales en el país.

En rueda de prensa, los representantes del Frente Cívico Nacional, Ana Rosa Payán Cervera y David Tatán Medina; del Frente Cívico Familiar, Alberto Arjona Ordaz; y María Eugenia Núñez Zapata, de Poder Ciudadano, calcularon que en la cadena humana de defensa del INE este domingo 13, a las 10 de la mañana, asistirá más de un millar de personas. Esta primera concentración masiva marcará el inicio de varias actividades en Yucatán para alentar el despertar de la indignación ciudadana, que parece dormida ante tanta destrucción y ataques que realiza el actual gobierno de la 4T.

Cadena humana pacífica

Destacaron que la cadena humana será pacífica, cada 300 personas rodearán la manzana donde se ubica el edificio del INE frente al parque de la colonia México y también habrá discursos de posicionamiento sobre la reforma electoral que pretende López Obrador.

"Absolutamente estamos seguros que el presidente busca el control de las elecciones con su reforma", enfatizó María Eugenia Núñez. "Su ambición no tiene límites, no le hace caso a la gente, él puede atropellar, ofender y castigar y no pasa nada. Lo vemos aquí en Yucatán con sus simpatizantes de izquierda, están fuera de los cargos políticos y están relegados".

Llamado a los jóvenes a participar

Ana Rosa Payán hizo una invitación a los jóvenes mayores de 18 años para que acudan a la manifestación porque es su futuro el que está en riesgo y está en peligro su libertad de elección.

"Cuando se cayó el sistema en 1988 era el gobierno quien tenía el control de las elecciones, cuando habían urnas embarazadas de votos era el gobierno quien organizaba las elecciones, eso ya es historia gracias al INE", recordó la dos veces exalcaldesa de Mérida. "Cuando inicié en la política era una aventura para los candidatos de oposición porque teníamos un gobierno absolutista. Hoy estamos retrocediendo porque tenemos un presidente de la república centralista, pero somos millones los que no estamos de acuerdo con él y por ello es fundamental que los jóvenes participen en este tipo de actividades cívicas".

Dijo que siempre se busca que el INE sea perfecto, que con el paso de los años y los partidos de oposición hacen las propuestas, no el gobierno porque tienen algún tipo de interés en el control del organismo electoral.

Cambios en el INE hasta después de las elecciones de 2024

"Es saludable una mejora en el INE, sí, pero después de las elecciones de 2024", reiteró. "El INE da certeza a unas elecciones profesionales, transparentes y apoyadas por la ciudadanía, no es normal un cambio de reglas a medio partido, no es saludable para la democracia y menos con la forma como quiere elegir a los consejeros electorales, no pueden ser electos a mano alzada, tienen que ser personas muy preparadas y especializadas".

Alberto Ordaz contó las experiencias que tuvo el FCF cómo observadores electorales en sus 35 años de activismo ciudadano y la gran diferencia y cambios que hubo cuando se creó el IFE y se quitó el control de las elecciones al gobierno federal en la década de los años 90.

"En aquellas épocas votaban hasta los muertos, rasuraban el padrón electoral para que no votara la gente, había personas que votaban cuatro o cinco veces y el gobierno decidía quien debe ganar la elección, no los ciudadanos", señaló. "Nos parece un contrasentido de que ahora el gobierno federal diga que es muy costoso el INE, pero al mismo tiempo convoca para que los consejeros sean electos, quienes aspiren al cargo tienen que hacer campaña nacional, si son muchos los candidatos, imagínense cuánto le va a costar al país, no creo que los candidatos pongan el dinero de su bolsa".

También consideró que con una elección el perfil de los consejeros electorales serán políticos, si toma el control de la credencialización volverán los tiempos del padrón manipulado.

Capacidad de indignación está dormida

"Vemos que mucha gente está indignada, se sienten afectados, dolidos porque ven que un trabajo ciudadano de más de 30 años está en peligro con esta reforma del presidente López Obrador, hago una invitación para que esa indignación la canalicen en el activismo, parece que nuestra capacidad de indignación está dormida, necesitamos despertarla y la mejor forma es por medio de la acción", señaló el representantes del FCF.

Núñez Zapata destacó que Yucatán siempre ha sido un faro de luz en participación ciudadana, gracias a esta las organizaciones han logrado notables triunfos jurídicos, avances en la paridad y castigo a los violadores de derechos ciudadanos y humanos.

"Con el INE no hay dados cargados, es garante de nuestra democracia y vamos a seguir levantando la voz", sentenció. "Contra el INE no, el INE no se toca".