PAN Yucatán. Llamado a defender al INE de Asís Cano Cetina

MÉRIDA.- Es importante escuchar el mensaje que nos están mandando los ciudadanos: México necesita de un Instituto Nacional Electoral ciudadano (INE), autónomo, independiente, imparcial y totalmente separado del gobierno, es la postura del PAN Yucatán ante la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expresó el presidente del PAN Yucatán, Asís Cano Cetina al hablar sobre la cadena humana que se realizará este domingo para defender al árbitro electoral no solo en Mérida sino en diversas partes del país.

“Sólo con un INE ciudadano, autónomo, independiente e imparcial tendremos en el país elecciones limpias, con certeza, transparentes y democráticas”, considera el panista.

El dirigente panista pide y exige “respeto total al INE y a su autonomía: Los ciudadanos no quieren y mucho menos desean la injerencia del gobierno en el INE, pues la experiencia nos ha señalado lo nocivo y lo dañino para el país que la autoridad gubernamental intervenga o maneje los procesos electorales”.

PAN Yucatán hace llamado en defensa del INE

El presidente del PAN Yucatán expresa la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho ciudadano de rechazar y no permitir cualquier tipo de injerencia del Gobierno Federal en la organización de elecciones.

“Yucatán es un estado con convicción democrática, que respeta las reglas cuando también se trata de comicios electorales y que en cada elección demuestra alto interés en participar. Por eso confiamos en que participen en la cadena humana este domingo para defender la autonomía del INE y que sigan habiendo elecciones libres en México”.

“Toda ley es perfectible, pero creo que todo cambio en el Instituto Nacional Electoral debe ser para mejorar la organización de unas elecciones, para fortalecer aún más su funcionamiento, y no para retroceder a los años 80´s cuando el gobierno las organizaba y muchas veces decidía quién ganada o perdía una elección”, apunta.

“Acción Nacional siempre ha sido un gran defensor e impulsor de la democracia y en esta ocasión no será diferente. No podemos ni debemos olvidar como sociedad cómo dolosamente el gobierno intervenía en la realización de elecciones, haciendo a un lado el sentido popular del voto. Hoy ya no queremos eso", afirmó el panista yucateco.

"Queremos seguir gozando de elecciones libres, con reglas claras, que han permitido la alternancia con tres partidos políticos en las últimas elecciones federales, y con un clima de paz y tranquilidad”, asevera y señala que “haremos la tarea desde la Cámara de Diputados con nuestros diputados federales con una postura firme y de defensa de la democracia”.

Cano Cetina advierte que sería un error erosionar los logros y beneficios que el INE tiene y ha logrado a lo largo de los últimos años y “uno de los principales es que es ciudadano e independiente, lo que garantiza el tener comicios con un alto valor de credibilidad para la población”.

“Tiene un mayor costo económico para la sociedad no tener democracia que tener democracia”, destaca el dirigente panista. “El organizar elecciones debe ser como un partido de béisbol: debe haber un umpire imparcial para que se respeten las reglas del juego. No puedes dejar que el pitcher decida qué es strike y que es bola en cada lanzamiento”.

En tal sentido, subraya que “Acción Nacional hará lo necesario para que se fortalezca la vida democrática del país, pero especialmente para que el ciudadano se empodere y se respete lo que desea y quiere la mayoría de las y los mexicanos, no lo que quiera el gobierno”.

Convocan a cadena humana en defensa del INE en Yucatán

Organizaciones de la sociedad civil en Yucatán convocan a una cadena humana que rodee el edificio del INE en Mérida, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 10 de la mañana.

De acuerdo con los organizadores, la invitación es abierta y está dirigida a todo ciudadano que no está de acuerdo con la reforma electoral de AMLO, pues consideran que amenaza la democracia y la transparencia de las elecciones en México.

La convocatoria fue lanzada por el Frente Cívico Nacional, Unidos y la asociación local Frente Cívico Familiar, pero se han unido otros organismos civiles y políticos como el PAN Yucatán.

