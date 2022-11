Rendirán honores a Guadalupe Bojórquez Urzaiz

Integrantes de la primera generación del Ballet Folclórico Infantil del Estado de Yucatán le rendirán el próximo sábado 19 homenaje a la maestra Guadalupe Bojórquez Urzaiz, quien fuera la primera directora.

El grupo, que este 21 de noviembre cumpliría 49 años, se fundó por iniciativa del gobernador Carlos Loret de Mola Mediz, quien le encomendó a su hijo, Rafael Loret de Mola Vadillo, entonces subdirector de Bellas Artes, la creación de un grupo folclórico infantil, pues ya existía el titular.

Se lanzó entonces una convocatoria a la que respondieron niños y niñas de 8 a 10 de años de edad de Sinanché, Hunucmá, Tixkokob, Acanceh, Tixpeual y Mérida, entre otros municipios. Una de las que acudió al llamado fue Carmen Concepción Bastarrachea y Gómez, de Tixpeual, quien recuerda que el ballet fue una de las mejores etapas de su vida.

En entrevista con Diario de Yucatán, la maestra jubilada recuerda que la agrupación debutó el 21 de noviembre de 1973 ante el gobernador del Estado y mes y medio después cantó para Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, durante una visita a Mérida.

En aquel entonces, el grupo era el Ballet Folclórico de Bellas Artes, pero tras ser convocado varias veces para representar a Yucatán en eventos nacionales se le nombró Ballet Infantil del gobierno del Estado.

Así llegaron al Encuentro Nacional Cultural y Deportivo para la Niñez Mexicana que organizaba la AMPI (antecesora del DIF) y en el que por cinco años consecutivos ganaron el primer lugar.

“Fuimos muy famosos”, sonríe la maestra Bastarrachea. El grupo también cantó varias veces para la primera dama Esther Zuno, esposa de Luis Echeverría.

En la cima del éxito, en 1979, el ballet cerró su ciclo. “El grupo desapareció porque la maestra Guadalupe se casó y se fue a vivir a Ciudad de México. No sé por cuanto tiempo no hubo ballet, porque ya hay otro grupo que representa al Estado, pero nosotros no volvimos a bailar”, dice la maestra Bastarrachea.

Sin embargo, los lazos generados en esa etapa entre los integrantes fundadores se mantienen al grado que 49 años después han decidido reunirse para homenajear a la maestra Guadalupe, el sábado 19.

“Independientemente del baile, con ella aprendimos disciplina porque nos exigía mucho”, señala la entrevistada, quien adelanta que para los 50 años de la agrupación harían una fiesta más grande y un homenaje más formal a la primera directora, por su labor.

Y es que, señala, preservar las raíces y enseñar jarana es importante, pues mantiene viva la cultura.

En su caso, pertenecer al grupo le brindó otro panorama de la vida, muy diferente al de su pueblo. “En ese entonces llegar a Ciudad de México ni soñando. Y esa convivencia con otros niños de otros estados es algo que te marca”.

Fundadores

Los miembros fundadores fueron, además de la maestra Bastarrachea y Gómez, Imelda Mena Espinosa, Luz María Torres Mendoza, María Isabel Burgos Lara, Elda María Concha Ancona, Hermila Concha Lara, Genny y Javier Lizama Ramos, Carmen Esquivel Díaz, Gabriela Villalobos, Raquel Sánchez Rosa, Alejandro Cab Cetz, Luis y José Ramos Poot, Arturo Escalante Escalante, Román Esquivel Díaz y Omar Maldonado Casanova.— IVÁN CANUL EK