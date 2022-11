''No queremos una dedocracia...''. Muro de defensa al INE durante protesta cívica

Mario Ávila Ortiz, uno de los jóvenes que asistió el domingo a la defensa del INE, creó un muro que le llamó del juicio y atrajo la lectura de cientos de ciudadanos que fueron al parque de la colonia México.

Según informó, es hijo de la ingeniera Nelly Ortiz Vázquez, ex candidata a la alcaldía de Mérida por el partido Nueva Alianza.

Apartado de la multitud para que no pisen los cartelones con los mensajes espontáneos de la gente, el joven ofreció cartulinas y plumones a quienes querían expresar su sentir contra la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, la directiva de Morena y los legisladores federales de ese partido en el poder.

Noticias Relacionadas AMLO agradece muestras de cariño por su cumpleaños número 69

Varios de los mensajes fueron de su autoría y explicó a quien le preguntó algunos detalles particulares de sus escritos. Este original “tendedero” en el piso atrajo la atención de mucha gente, que antes de retirarse del parque observó el muro del juicio y leyó los mensajes.

“Hace 100 años los militares asesinaron al mejor gobernador que ha tenido Yucatán: Felipe Carrillo Puerto, por falta de un órgano electoral que hoy sí tenemos. #Al INE no se le toca”, decía una de las cartulinas.

Cuestionamientos al presidente

En otro se leyó: “AMLO el INE te hizo presidente, por qué lo quieres eliminar”; “El INE no se toca y al Peje se le bota”; “dividir al país con el discurso: nosotros los buenos, ustedes los malos, a quien piense diferente, ¿no es clasista?”; “gracias al INE se posicionó AMLO 20 años, oportunidad que ahora no quiere para nadie más”,

“La austeridad es el pretexto para recortar lo que significa contrapeso, pluralidad y democracia”; “el INE instala casillas hasta en comunidades controladas por el narco”; “defender al INE es defender la democracia, democracia que le dio el triunfo a AMLO, ¿traición dónde?”.

La cartulina con el texto más extenso decía: “López, ¿por qué no quieres a México? No saludas a la bandera, no cantas nuestro himno nacional, le has entregado nuestro dinero a Cuba, Salvador y hasta a Epigmenio I, le diste dinero, una buena cantidad, por eso defiende lo indefendible, desperdiciaste 5 millones de dosis de vacuna anti-Covid”.

“¿Dónde está la madera de los árboles ‘debastados’ para el Tren Maya?, obra que atenta principalmente contra nuestros cenotes y así un largo, etc., etc., de desatinos y te digo, no somos tus enemigos, tu principal enemigo eres tú, nosotros los verdaderos mexicanos solo estamos defendiendo al INE”.

Las reclamaciones contra el presidente de la República también fueron escritas en cartelones, todas con textos de defensa del INE.

Otro momento que llamó la atención y levantó los aplausos para los niños fue el activismo de los hermanos Rafael y Jimena Márquez Luna, quienes desde una camioneta dotada con equipo de sonido dirigían los mensajes de apoyo al INE.

La cadena humana realizada el domingo en las inmediaciones del edificio del INE en la colonia México rebasó todas las expectativas de las organizaciones civiles que convocaron a esta manifestación, como el Frente Cívico Nacional, Frente Cívico Familiar, Poder Ciudadano Mx y Rescate México, entre otras.