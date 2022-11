Carta de la exgobernadora Ivonne Ortega a Diario de Yucatán

Recibimos de la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, la siguiente carta en relación con una publicación en la que se le menciona, dentro de las informaciones de la columna Plaza Grande, publicada hoy.

Me refiero a la columna sin autor “Plaza Grande”, aparecida en la edición de hoy del periódico Diario de Yucatán, del Grupo Megamedia, y que hace referencia a mi persona, para hacer las siguientes puntualizaciones:

En dicha columna se menciona una publicación en Twitter de mi amiga la periodista Lourdes Mendoza, en la cual muestra una fotografía en la que ambas, ella y yo, sostenemos su nuevo libro “Con la frente en alto. Testimonios contra la impunidad”.

Acaba de salir del horno de @randomhose @GrijalboMexico @penguinlibrosmx @LibrosConTexto #ConLaFrenteEnAlto y como no hay casualidades en la vida me llego estando con mi mana del alma y parte de mi familia @IvonneOP pic.twitter.com/wMzKYf96xh — Lourdes mendoza (@lumendoz) November 16, 2022

Dice la columna: “Rápidamente varios se preguntaron en los mentideros de la política yucateca si la periodista estará al tanto de que su “mana del alma” era parte del grupo que encumbró a personajes como Lozoya, o si sabe que después de su gestión al frente del gobierno del Estado ha gozado de esa impunidad que reza en el título del libro”.

No soy amiga ni tengo trato con el ex director de Pemex Emilio Lozoya. No fui compañera suya de gabinete ni lo “encumbré”. Sí en cambio, como consta en diversos medios de comunicación nacionales, fui crítica de los excesos en políticas energéticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, me manifesté públicamente en contra de los gasolinazos, me separé del cargo de diputada federal y emprendí una campaña para recolectar firmas y presentar una iniciativa ciudadana para reducir el IEPS y que bajaran los precios de gasolinas y diésel.

El libro citado por la columna trata acerca del proceso en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya, actualmente en prisión, y cómo durante ese proceso ha gozado de privilegios y difamado a personas, entre ellas mi amiga la periodista Lourdes Mendoza, cómo ella interpuso una denuncia por difamación contra Lozoya y ha salido adelante a pesar de las trabas impuestas por algunas instancias. Esto es público por declaraciones de Lourdes y por la promoción que ha realizado la editorial.

Emilio Lozoya es un delincuente confeso y encarcelado, que negocia con el gobierno su pena. Esto también es público.

Al compararme con él, como lo hace la columna, se me agravia. En lo personal, no tengo pendientes legales relativos a mi gestión de gobierno, ni estoy sujeta a proceso alguno, como pudiera entenderse del comentario realizado por la publicación del Diario de Yucatán.

Por lo tanto, solicito se aclare dicha publicación, en aras de una mejor información de sus lectores.

