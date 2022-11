Fiesta revolucionaria; yucatecos desean volver a las calles con más ímpetu ''tras la pandemia''

El general brigadier DEM José Luis Carmona García, subjefe operativo de la X Región Militar, vio el desfile cívico deportivo en el balcón de Palacio de Gobierno junto al gobernador Mauricio Vila Dosal y lo calificó “de maravilloso y fabuloso regreso” a las calles de Mérida.

En entrevista, el general Carmona dijo que le comentó al gobernador que fue una fiesta cívica muy bonita, en la que se vio a los jóvenes desfilar, unos con el rostro muy serio y otros con grandes sonrisas.

“Más que una ceremonia, fue una fiesta”, señaló el jefe militar. “Ya se necesita regresar a las calles. Todos necesitamos respirar los nuevos tiempos, abrir los campos de todas las actividades”.

“Estamos entrando a la normalidad, pero creo que con más ímpetu que antes de la pandemia. Este lapso de restricciones nos permitió darnos cuenta de lo que teníamos y valorarlo más”.

El general afirmó que desde el balcón central de Palacio de Gobierno vio que tanto los participantes en el desfile como los espectadores estuvieron muy contentos con el regreso del desfile a la presencialidad.

Además, dijo que hubo un día muy bonito con excelente clima (aunque una hora después cayó fuerte aguacero).

Se le planteó que siempre destaca el Ejército en los desfiles de Mérida, a lo que comentó que en este desfile del inicio de la Revolución Mexicana no incluyeron todos los agrupamientos. Fueron contingentes seleccionados para que realicen unas cuantas actividades demostrativas sobre el adiestramiento militar.

No incluyeron mucho personal ni vehículos ni armas de alto poder porque fue una fiesta cívica.

Igual destacó la participación de la Banda de Música, la banda de guerra y de los contingentes del Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

El general Carmona informó que en la sede de la X Región Militar, en la calle 42 Sur, habría otra ceremonia en el marco del inicio de la Revolución, donde otorgarían 28 ascensos en las categorías de Coronel, Teniente Coronel y Oficiales.

El joven padre de familia Leinad Carrillo Esqueda también vertió elogios al desfile de Mérida.

“Estuvo muy bien organizado, empezó a la hora programada y me parece bueno que retomemos estas actividades cívicas después de la pandemia”, dijo. “Ya lo extrañaba, desde niño me gustaba venir a ver el desfile, es algo que motiva a las nuevas generaciones a sentir el espíritu patriótico y que sean personas de bien”.

Él salió de su vivienda en el fraccionamiento Santa Fe a las 6:45 y llegó para ver el izamiento de la Bandera Nacional en el asta bandera de la Plaza Grande. Junto con su esposa y su hija disfrutaron el desfile.

“Es importante que se abran estos espacios para que la gente vea lo que se hace en seguridad”, consideró.

“Me gusta el comportamiento educado de la gente, pero veo que con el paso de los años dejan de traer a sus hijos a estos eventos cívicos. Desde pequeño me traían, no me perdían estos desfiles, que son emocionantes y espectaculares”.