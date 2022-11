Incidente de turista en Chichén Itzá, un detalle ''mínimo'' para el INAH: ¿Cuántas veces ha pasado?

Con la justificación que sólo seis incidentes han ocurrido en los últimos años en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el INAH Yucatán minimizó que una turista suba sin ningún impedimento a la pirámide de Kukulcán, considerado y certificado como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Esa acción intrépida de la turista, bautizada en redes sociales como #LadyChichenItzá, es violatoria de las disposiciones y leyes federales que prohíbe que toda persona suba a la pirámide, conocida estructura de la civilización maya prehispánica donde se forma cada año el equinoccio de primavera, conocido también llamado el fenómeno de Kukulcán, Quetzalcóatl o serpiente emplumada.

“Es necesario precisar que en los últimos años únicamente se tiene reportada seis incidentes en la zona arqueológica relacionado al ingreso no autorizado de algunas áreas, entre ellas la del edificio el Castillo de Kukulcán”, argumentó en un escrito el Centro INAH.

“No representa ni el uno por ciento considerando que recibimos más de dos millones de visitantes anuales en dicho sitio que es patrimonio de la humanidad”.

Incongruencias en la versión del INAH Yucatán

El argumento del Centro INAH no es justificante para ese tipo de violaciones. Si está prohibido, nadie debe violar la norma sin que se le aplique las sanciones que establece la ley, reglamento o norma en esta materia.

Otra incongruencia en la justificación que realiza el INAH Yucatán al tratar de minimizar esta violación reglamentaria en la zona arqueológica de Chichén Itzá, es que afirma que el personal de custodia y de seguridad del sitio realiza su labor para salvaguarda de los visitantes y de la zona arqueológica. Sin embargo, la turista subió sin que nadie lo impida, llegó a la cima de la pirámide, bailó sobre la estructura sagrada para los mayas y bajó sola por los gritos de repudio de otros visitantes, como se aprecia en un vídeo que circuló en diversos medios.

Además, los custodios y responsables del sitio arqueológico no aplicaron la normatividad porque no la turnaron a las autoridades correspondientes.

En su escrito, el INAH precisó que el personal de custodia y de seguridad del sitio arqueológico realiza una labor apegada a todos los protocolos de seguridad para la salvaguarda de los visitantes y de la propia zona arqueológica.

Responde a declaraciones de empresarios

También se refirió a las declaraciones publicadas por el Diario de Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, presidente de la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos, y Noé Rodríguez Cervera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de Valladolid.

“Me permito puntualizar que ambos representantes no cuentan con información puntual sobre la situación de Chichén Itzá, no han tenido acercamiento alguno para aclarar dudas o comentarios, no obstante, este instituto se encuentra abierto a recibirlos a efecto de que tengan información oportuna y veraz de la situación de la zona arqueológica de Chichén Itzá”.

Los líderes empresariales de Valladolid hicieron declaraciones al Diario sobre la subida de la turista a la pirámide El Castillo el domingo pasado y las agresiones que sufrió de manos de otros visitantes, recordaron que por normativa del INAH está prohibido desde hace años subir a la pirámide Kukulcán y esta acción puso en evidencia la falta de seguridad en el interior de la zona arqueológica.

Incluso, señalaron que a pesar del grave error de la turista solo pagó una multa de $5,000, cantidad menor a la que establece la ley que es de $50,000 y debieron ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, pero no lo hicieron.

El Diario preguntó al Centro INAH Yucatán, sin obtener las respuestas, lo siguiente sobre este mismo caso: