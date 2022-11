Los escándalos en el Isstey: empresario niega operaciones ilícitas que lo vinculan al caso

El empresario Roberto Guzmán García afirma que ni él ni Grupo Escorfin, que preside, han sido beneficiados por alguna autoridad “en el ejercicio de sus funciones” y que su actividad financiera “siempre ha estado regulada por licitaciones, concursos y prestación de servicios a entidades gubernamentales”.

En una carta, Guzmán García alude a una información que publicamos el 26 de octubre pasado, bajo el título “Los escándalos en el Isstey: tres empresas, muchos nexos y dudosos negocios”. Asegura que en el texto, que está acompañado de actas oficiales y otros documentos, hay “alusiones falsas a mi persona y a mi actividad profesional”.

En referencia a otras personas mencionadas en la publicación, el empresario dice que en el ámbito de los negocios “he tratado con diversas personas quienes no son mis socios, pero sí son figuras públicas que pueden ser objeto de interés periodístico, lo que los expone a que se vierta diversa información respecto de ellas”.

Noticias Relacionadas Los escándalos en el Isstey: un entramado de empresas y socios con privilegios

También niega nexos con Grupo Operativo Korbach, S.A. de C.V., empresa que fue utilizada para una emisión de certificados de deuda.

La misiva está fechada en Ciudad de México el 10 de noviembre, pero fue entregada a esta casa editorial una semana después. La información a que se refiere, como ya indicamos, se publicó tres semanas atrás.

¿Qué dice la misiva?

Después de reproducir el título de la información —parte de una serie de publicaciones sobre el caso del Isstey—, la carta dice:

—La mencionada nota reporta que Grupo Escorfin, el C. Fernando José Vega Espinosa y el suscrito fuimos beneficiados por el C. Ulises Carrillo Cabrera en la concesión de préstamos a derechohabientes del Isstey y en el manejo de recursos del instituto con instrumentos bursátiles; que tengo negocios con el C. Vega Espinosa; que me apoyé en instituciones bancarias como Interacciones y Cibanco/Cibolsa para la venta de certificados de deuda, que me cerraron la puerta ante el fraude reportado en Segalmex y que posteriormente me apoyé en una red de promotores de casas de bolsa, quienes me ayudan a cambio de una comisión.

—También que orquesté maniobras para apoderarme de Bursamétrica, la cual en cuatro años ha colocado entre sus clientes cerca de dos mil millones de pesos de certificados concernientes a mis empresas, y que utilicé a la empresa Grupo Corporativo Korbach, S.A. de C.V., para la emisión de deuda por mil millones de pesos, agregando cinco documentos como anexos.

—Al respecto, es importante aclarar que, como lo podrá corroborar cualquier autoridad en caso de que se desee proceder con una investigación, en todos los negocios en los que he sido parte ha habido una observancia estricta a la ley. Se niega categóricamente haber sido beneficiado por alguna autoridad y/o servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, mi actividad siempre ha estado regulada por licitaciones, concursos y prestación de servicios a entidades gubernamentales, por lo que jamás he sido sancionado por alguna autoridad.

—En el ámbito de mis actividades empresariales he tratado con diversas personas quienes no son mis socios, pero sí son figuras públicas que pueden ser objeto de interés periodístico, lo que los expone a que se vierta diversa información respecto de ellos.

—Sin embargo, el suscrito no tiene el mismo carácter; por tanto, con la publicación de la nota periodística se han hecho intervenciones arbitrarias e ilegales en mi vida privada y profesional, causando una grave afectación a mi dignidad humana, a mis derechos de honor e imagen.

—La información contenida en la nota periodística se encuentra plagada de hechos falsos, tergiversados y fuera de contexto, dado que se me acusa de tener nexos y/o relaciones comerciales inexistentes. Incluso en los mismos documentos que se anexaron se puede corroborar que el nombre del suscrito no aparece en ninguno de ellos.

—Se precisa que el suscrito no tiene ningún tipo de participación en la empresa denominada Grupo Operativo Korbach, S.A. de C.V., lo cual incluso se desprende de los mismos documentos recabados por este medio, por lo que no he tenido ningún tipo de participación en los contratos y/o convenios que ésta haya celebrado con Bursamétrica.

Precisiones sobre lo publicado

Al respecto, hacemos las siguientes observaciones:

1) El señor Guzmán García asegura que no ha sido beneficiado por alguna autoridad y que su actividad empresarial “siempre ha estado regulada por licitaciones”. El Isstey adjudicó de manera directa a una empresa de Grupo Escorfin la concesión para otorgar créditos de nómina a derechohabientes del instituto. No hubo licitación.

El 17 de junio de 2019 publicamos por primera vez detalles de ese esquema, en el que participó también el empresario inmobiliario Fernando José Vega Espinosa, socio de Roberto Guzmán.

El 6 de enero de 2014 otra filial de Grupo Escorfin —Estratégica Corporativa en Finanzas, S.A. de C.V. — recibió un contrato para brindar asesoría financiera al Isstey. La firma que está en el convenio, cuya copia publicamos, es del propio Guzmán García.

Ambas operaciones se concretaron cuando el director general del Isstey era Ulises Carrillo Cabrera.

2) Guzmán García dice: “Se me acusa de tener nexos y/o relaciones comerciales inexistentes”. Actas del Registro Público de Comercio muestran que Fernando Vega sí es su socio en varios negocios y que éste es también accionista en una empresa de Ulises Carrillo.

3) El firmante de la misiva subraya que no tiene participación en Grupo Operativo Korbach y que esto se puede corroborar en los documentos publicados.

En efecto, su nombre no aparece en las actas del Registro Público. Sin embargo, como también hicimos notar en nuestras informaciones, las personas involucradas en movimientos de esa empresa en los últimos meses sí tienen relación directa con él y con Grupo Escorfin.

De las dos accionistas originales, una es socia de Carrillo Cabrera en otra empresa.

4) En cuanto al fraude en Segalmex, Grupo Megamedia ha reproducido versiones de la prensa capitalina que involucran a Grupo Escorfin en ese desfalco, que se habría gestado mediante la emisión de certificados bursátiles.

Incluso, en la conferencia de prensa mañanera del 18 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la empresa protagonista del fraude también manejó recursos públicos en anteriores administraciones.

“Tan es así, que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema, del gobierno de Yucatán, por ejemplo”, enfatizó el mandatario.

5) En relación con Bursamétrica, fue Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente del grupo, quien acusó a Guzmán García de tomar ilegalmente el control accionario de la Casa de Bolsa y de encabezar, junto con su abogado, “un grupo criminal” que es investigado por las autoridades federales.

El 14 de septiembre pasado publicamos esos señalamientos.— MEGAMEDIA