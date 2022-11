Jorge Carlos Ramírez Marín reitera sus aspiraciones a la gubernatura de Yucatán, ¿por el PRI?

El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín reiteró que mantiene su interés por la candidatura al gobierno del estado para las elecciones de 2024.

“Sí sigo interesado, no sé por qué me preguntas si todavía estoy interesado. Ya me cansé de levantar la mano, ya me duele el brazo”, respondió con su característico buen humor.

“¿Por el PRI?”.

“Estoy en el PRI”, afirmó.

“Como hoy el ambiente político es cambiante, por ello le pregunto", reiteró el reportero del Diario.

“Tienes razón, es un ambiente enrarecido la forma superficial como están viendo y viviendo la política. En el fondo, lo que pasa es que prevalece un interés estrictamente personal, de logro o logros. En mi caso no, yo tengo un proyecto para Yucatán, voy a defender ese proyecto, voy a invitar a ese proyecto y voy a trabajar sobre ese proyecto”, dijo.

Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿por el PRI en alianza?

“Yo quiero un Yucatán que cambie la realidad que estamos viviendo ahora. Creo que mi proyecto es viable y voy a defenderlo”.

¿Descarta alguna alianza?, le preguntó el reportero.

“No la descarto. Yo voy a convocar a este proyecto de transformar y cambiar Yucatán con los yucatecos y para los yucatecos. En ese sentido no sé quiénes se van a sumar”, respondió.

El ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Mérida también opinó sobre el ajuste al valor catastral, la marcha de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador y la postura del senador Ricardo Monreal, que afronta problemas con su partido Morena.

Critica al Ayuntamiento de Mérida

Sobre la revaloración catastral dijo que es el mismo cuento de siempre: el Ayuntamiento le mete gol a los contribuyentes. Da un golpe de 200 pesos con el ajuste y reduce 25 pesos, pero en la realidad el gol es de 175 pesos.

“Es una vergüenza la revaloración catastral. Mérida es una ciudad con importantes recursos, crece más que el resto del país, es una ciudad con muchísimos problemas, y desproporción impresionante en el ejercicio de su gasto”, señaló.

“Es evidente que el gasto del gobierno estatal y más del municipal está concentrado en Mérida, pero habría qué preguntarle en qué lo gastan. A decir de los regidores del PRI, hay un déficit impresionante de parte del Ayuntamiento; no veo al Ayuntamiento que trabaje por la salud de forma decisiva, aliviando los problemas de los hospitales, en el tema de seguridad tiene apenas una pequeña parte de la ciudad, en el tema laboral no es problema de ellos”, continuó.

“Hay una cantidad de temas pendientes. Cualquier alcalde del interior del estado es más responsable que el de Mérida. Este es un municipio que aumenta el predial con la revaloración catastral. No estoy muy compenetrado con este tema, lo voy a estudiar más detenidamente”.

Se le preguntó si ya es momento que el Ayuntamiento asuma los servicios que le confiere el Artículo 115 constitucional, como el transporte, seguridad en todo el municipio, el agua potable y la iluminación pública al cien por ciento.

“Ya se debe cumplir el artículo 115 constitucional, pero esto es algo que se ha evadido por culpa del PRI”, reconoció. “Los gobiernos del PRI, por cuestiones políticas, le fueron sustrayendo estas responsabilidades al Ayuntamiento y nunca se las devolvieron, pero bueno, hoy tenemos un Ayuntamiento que cobra muchísimo, recauda muy bien como dicen con orgullo, pero gastan muy mal el dinero de los meridanos”.

“Me dio risa ver que el alcalde (Renán Barrera), en una sesión de Cabildo dijo que los senadores de Yucatán se acabaron cuando propuse los fondos de seguridad. Ahora él encabeza la lucha para que les den recursos, qué bueno; puedo presumir que le van a dar más recursos a Yucatán porque creamos este fondo de seguridad pensando precisamente en que Yucatán ha cumplido con su tarea en esta materia, le van a dar más lana, estoy seguro”, afirmó el priista.

“El tuit del alcalde dijo que se acabaron los senadores, sí, pero los senadores panistas”.

Reitera su apoyo a Monreal

Respecto a la marcha en Ciudad de México convocada por AMLO, el senador afirmó que no le preocupa que quieran marchar o que marchen, únicamente le preocupa que no haya recursos públicos en la organización de ese acto. Ese es el tema, dijo, pueden marchar las veces que quieran, pero cómo van a demostrar que no hay recursos públicos involucrados si están yendo gobernadores, secretarios de estado, personal que trabaja en el gobierno federal.

En cuanto a la alianza de la oposición para competir en la elección de 2024, Ramírez Marín dijo que en su opinión debe funcionar para efectos de eventos específicos y después debe funcionar considerando las realidades regionales. Sin embargo, hoy declaró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, que no están negociando nada con Ricardo Monreal, que ellos tienen fichas suficientes cuando todos saben que no es cierto, indicó.

“Tratar de cambiar la opinión del presidente del PAN puede resultar ocioso, lo que necesitamos es que los partidos de oposición vayan juntos en temas para defender a la sociedad como el de la reforma electoral y después conserven esa capacidad de hacer lo que le conviene”, indicó.

Reiteró su apoyo a Monreal “ porque es un buen coordinador de su bancada y líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, es abierto al diálogo y escucha a todas las fracciones parlamentarias”. Por ello consideró que los senadores lo van a apoyar si decide ser candidato a la presidencia.

“Seguramente las diferentes fuerzas políticas del Senado darán su versión en su momento y en el caso de Marko Cortés, habría que preguntarle a los panistas, no solo a él”.

Ramírez Marín afirmó que él en lo particular apoya la permanencia de Monreal como líder del Senado y en su defensa de sus derechos políticos y como legislador federal.

“Tiene todo mi respaldo”, concluyó.