La Feria Yucatán Xmatkuil vive su día con mayor afluencia de visitantes (FOTOS)

MÉRIDA.- La Feria Yucatán Xmatkuil tuvo hoy domingo su mejor afluencia de visitantes durante la jornada porque todas las áreas de diversión, comercio y entretenimiento estuvieron muy concurridas.

La afluencia de gente no bajó a lo largo del día, todo lo contrario, a partir de las 4 de la tarde aumentó considerablemente con la llegada de mayor flujo de familias, es que así, unos cientos se retiraron, pero otros cientos ingresaron para disfrutar de toda la diversidad de entretenimiento, compra de artículos, productos, alimentos y bebidas.

La mayor afluencia de visitantes sin duda se reflejó en la derrama económica a favor de los expositores de ropa, tenis, botanas, juguetes, subasteros, comida rápida, juegos mecánicos, restauranteros, y hasta la corrida de toros porque en esta ocasión estuvo lleno el coso portátil.

La familia de Alfredo Enrique Canul Tec, vecino del fraccionamiento Juan Pablo II, llegó desde las 11 de la mañana a la feria, paseó todas áreas del recinto, comió en el área de restaurantes y compró con los subasteros tres cestas grandes para ropa, un cuadro religioso decorativo con iluminación, jarrones, otros enseres de plásticos y dos sillas plegables individuales para que lleve a los lugares que visita.

"Gastamos unos 4 mil pesos en el paseo, comida y compras", informó cuando junto con los 5 integrantes de su familia se retiraron a las 5 de la tarde.

El cuadro decorativo fue lo que más le gustó. No hay de este tipo en Mérida. Le costó $700 porque esperó que los subasteros rebajaran el precio. "Estás ofertas no están en todos lados", comentó satisfecho por la cantidad de artículos que llevó a su hogar.

Lo que no le gustó a su familia y a él es el servicio de baño del recinto. Dijo que no había gente que los limpiara, desazolvara cuando se obstruyeran, por lo que estaban "cochinos" y sucios.

El área de atracciones con sus juegos extremos, concursos, tiro de rifle, juegos infantiles y una diversidad de ofertas de peluches con figuras de dibujos animados fue una zona muy concurrida y utilizada por los usuarios y curiosos que se arremolinaron para ver los "vuelos" de los aparatos mecánicos a gran velocidad, ver que los jóvenes quedarán de cabeza o se elevarán hasta el cielo y bajaran a una velocidad de fórmula uno.

"Está muy fuerte la emoción, sientes que en cada vuelta te vas a salir del carrito", relató la adolescente Astrid Ek, que con el consentimiento de sus padres se subió al Roller Coasters, cuya sinuosidad de las rieles es similar a una montaña rusa, pero con círculos donde los usuarios quedan de cabeza y van de banda a banda a gran velocidad.

¿Te volverías a subir?, le preguntó el reportero. "Yo sí, da miedo, pero si ya me subí la primera vez y no lloré ni me pasó nada, solo grité muchísimo, sí me vuelvo a subir", respondió la jovencita.