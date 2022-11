Ponerse al día, el objetivo para el Seguro Social

Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer el cuidado a la derechohabiencia, así como las atenciones que fueron diferidas a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el IMSS en Yucatán lleva al cabo del 25 al 27 de noviembre, la 18a. Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Médicos, que se realiza de manera simultánea en todas las unidades hospitalarias del IMSS en el país, se informa en un boletín.

En la jornada se ofrecen consultas de especialidad en Anestesiología, Medicina Interna, Oftalmología, Traumatología y Urología; además de intervenciones quirúrgicas de Traumatología, Cirugía General y Cirugía Pediátrica.

De igual forma, el personal de salud del IMSS Yucatán efectúa detecciones de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, así como mastografías para la detección de cáncer de mama. Además, se realizarán detecciones del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH, indica el comunicado.)

Estas actividades se realizan en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Licenciado Ignacio García Téllez”, y el HGR No. 12 “Licenciado Benito Juárez García”; así como hospitales Generales de Subzona (HGS) No. 3, en Motul; No. 46, en Umán; No. 5, en Tizimín; clínica de mama y en Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con atención en fin de semana.

Finalmente, el IMSS invita a no dejar de acudir a sus citas programadas, así como a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para poder continuar con el seguimiento que permita evitar mayores complicaciones en su salud.