Denuncian bullying en un colegio privado de Mérida: Niña agrede a su compañero

MÉRIDA.- Una madre de familia de una escuela particular denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) un presunto caso de bullying contra su hijo, de 8 años de edad, a manos de una compañera de clase.

De acuerdo a lo informado por la madre del menor afectado, el caso fue informado a las autoridades del colegio en su momento, pero éstas no hicieron nada.

Bullying en colegio de Mérida: ¿Qué pasó?

En entrevista con el Diario de Yucatán, la mamá del menor, alumno de tercero de primaria, afirma que desde el inicio del ciclo escolar su hijo era agredido por su compañera de salón. La última vez, relata, fue el pasado 30 de noviembre.

“La niña pasó cerca del lugar (de mi hijo), lo aventó al piso y le puso una rodilla en el pecho y con las manos lo empezó a ahorcar. La maestra titular estaba en el salón y no hizo nada. Mi hijo me dijo que estaba gritando y la maestra nunca se acercó”.

Al lograr zafarse, el niño le pidió a la maestra permiso para ir con la psicóloga para reportar el hecho, pero no se lo permitió, sino hasta que termine su lección.

La mujer relata que cuando fue por su hijo a la hora de la salida le pidieron que pase a hablar con la psicóloga y la directora por lo que había sucedido, pero esta última no apareció. Sin embargo, se la topó en el pasillo y le pidió hablar con ella, pero le dijo que no podía y que mejor la esperaba al día siguiente a las 6:45 de la mañana.

Molesta por la falta de atención, la mamá del pequeño dijo que retiraría a su hijo de la escuela para inscribirlo en otra. Pidió los documentos del menor y la única respuesta fue que los podía descargar de la plataforma.

“Al día siguiente fui a la hora que me dijeron, pero me dijeron que la directora se reportó enferma. Pedí hablar con la dueña (de la escuela) y me dijeron que tampoco había ido. Como me sentí ofendida porque no me querían atender, pedí los útiles de mi hijo y les dije que iba a poner una queja en la SEP”.

En lo esperaba por los útiles, salió la hija de la dueña y le pidió que le explicara lo que estaba ocurriendo. Ahí la madre le informó que: “ya había sucedido en repetidas ocasiones. Ya había un proceso en el departamento de psicología de que había mucha agresión, reportado no solo por mí sino por varios papás, y lo único que nos decían es que iban a tomar cartas en el asunto, pero no pasó nada”.

Aunque el menor ya no está acudiendo a clases al colegio, aún no se le da de baja, pues aún no le entregan las boletas certificadas por la SEP.

'Mi hijo no es conflictivo'': Afirma la madre del menor afectado

El viernes 1 de diciembre pasado la mamá interpuso una queja en la Codhey, donde le recomendaron que también fuera a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), lo cual hizo el mismo día.

“Estoy muy molesta porque mi hijo no es conflictivo, siempre ha tenido buena conducta y ya tenía cuatro años en ese colegio, desde tercero de kínder. No había tenido ningún problema, mi hijo no es conflictivo, tiene un promedio de 9.9, nunca fui una madre conflictiva y mis colegiaturas estaban al día. Mi molestia fue porque nunca me dieron la cara”, explica.

Después de retirarse de la Segey, la madre de familia regresó al colegio para hablar con la dueña, quien una vez más le repitió que tomarían cartas en el asunto.

“Es todo lo que me han dicho, no me han resuelto nada, he estado presionando para que me den las boletas y solo me dan largas, ni me entregaron completos los útiles de mi hijo. Es una situación bastante incómoda y no me parece propio el trato que no están dando”, señala.

Otra madre de familia reportó a la misma niña

También afirma que otra mamá se comunicó con ella para decirle que también su hijo fue agredido con un lápiz por la misma niña.

“Es un caso de agresión fuerte. Tristemente, como me explicaron en la SEP y Derechos Humanos no se le puede dar de baja a la niña porque entra Derechos Humanos, pues tiene derecho a la educación; pero se me hace triste que la niña siga ahí mientras yo tenga que sacar a mi hijo del colegio y hacer un gasto extra para meterlo a otro y no pierda el año'', lamentó la madre de familia.