El diputado Elías Lixa responde a Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Elías Lixa Abimerhi, diputado federal del PAN por Yucatán, calificó de falsas las acusaciones en su contra que hizo Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, en su programa "Martes del Jaguar".

Señaló que tienen la intención de presionarlo o amedrentarlo porque es uno de los cuatro legisladores que integran la sección instructora donde se atienden asuntos como el desafuero y se atenderá la solicitud de Campeche de desaforar de su diputación al campechano Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.

“Es absolutamente falso, lo que sucede es que estamos en un proceso dentro de la Cámara y es evidente que han intentado presionarme por este asunto, por la reforma electoral y diversas posturas que tienen que ver con mi trabajo legislativo y que incomodan al gobierno”, añadió.

Como informó Diario de Yucatán, la gobernadora de Campeche lanzó nuevas acusaciones contra el líder nacional del PRI y divulgó una supuesta conversación de Alejandro Moreno con una persona de nombre “Pablito”, quien al parecer intervendría en la reelección de Marko Cortés como presidente nacional del PAN.

De acuerdo con la conversación, supuestamente estuvo implicado el diputado federal José Elías Lixa.

El diputado Elías Lixa responde a Layda Sansores

Al respecto, el panista yucateco afirmó que “nunca voy a prestarme a negociaciones de esa naturaleza, son dichos falsos".

"Particularmente se cae ese señalamiento por absoluta mentira que se comprueba con tan solo darse cuenta de que me acusan de estar negociando un asunto que inició en este año 2022, y la supuesta conversación es de 2020, es decir, dos años antes, es absurdo”.

“Desconozco si se trata de una conversación real, manipulada, falsa, no puedo opinar sobre algo que no me consta, pero está claro que ellos mismos dicen que fue una plática en diciembre de 2020 en Campeche, y el caso por el que me presionan y al que se refieren, apenas este año se presentó, que es la demanda de desafuero contra el líder del PRI”, puntualizó.

Gobierno enfocado a perseguir a sus opositores

El yucateco consideró que está más que claro que se trata de recursos de un gobierno enfocado a presionar a legisladores federales, perseguir a sus opositores, a quienes no le son cómodos, a la gente en general, independientemente de dónde sean.

Aclaró que lo cierto es que estuvo en Campeche como delegado del PAN en diciembre de 2020 y se dieron discusiones, en ese entonces porque se hablaba de una posible alianza con el PRI a la que siempre se opuso.

Destacó que de ninguna manera facilitó nada al PRI, por el contrario, al vislumbrarse la posibilidad real de la alianza lo mandaron a Sonora, siempre por asuntos electorales, no tardó en el vecino Estado.

“No solo no pacté absolutamente nada, como se sugiere, sino que me opuse a las decisiones que pretendían en ese momento, por eso tiene todavía menos sentido”, afirmó.

Elías Lixa explica la "falsedad" presentada por Layda Sansores

Señaló que en ese entonces ni siquiera era diputado el líder priista, "tratan de enredar o tratar de involucrar un supuesto hecho de 2020 con la solicitud que dos años después, apenas hace unas semanas, presentó Campeche para desaforar a su diputado campechano, tan solo con eso se evidencia la falsedad".

“Jamás, nunca me ha caracterizado una negociación a obscuras, las hablo abiertamente, soy muy frontal en las cosas que digo, no entendí el objetivo de la gobernadora o qué trató de decir, está perdida”, subrayó.

Consideró que al parecer creen que presionándolo cederá por ser de la sección instructora, el órgano de justicia que rige bajo los procesos, a donde se turnaría la petición de desafuero, por tanto tendrán que analizar las pruebas que se presenten, pero para empezar hasta hoy no tienen ningún expediente ni lo han turnado.

“Ni me presto ni me prestaré a negociaciones turbias bajo el agua, así como tampoco dejaré que me amedrenten o presionen en mi toma de decisiones sobre mi trabajo legislativo, que les quede muy claro”, puntualizó.