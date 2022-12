En Yucatán, momentos de drama se viven en el Congreso del Estado

La última sesión del Pleno del Congreso en 2022 cerró con dos dramas familiares que plantearon la señora Nelly Cabrera y la arquitecta Aranzazú Ricalde Mangas en los pasillos del Palacio Legislativo.

Tristeza, súplica y llanto conmovedor se vieron en Nelly Cabrera cuando narró a Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN, el despojo de su predio de la calle 57 No. 353-B entre 34 y 36 del centro de la ciudad, aun siendo ella la única propietaria.

El nuevo ocupante, que la desplazó en forma ilegal, convirtió su predio en un negocio sin que tenga los permisos de las autoridades.

Afirmó que ya presentó tres denuncias ante la Fiscalía General pero solo le hacen dar vueltas y vueltas y no avanza.

“Le pido justicia, tengo las escrituras, yo vivía en ese predio y hoy estoy encomendada”, narró entre llanto.

“No puedo reclamar, me amenaza y me quiere golpear ese sujeto”.

Lozano Poveda le informó que los diputados y el Congreso no pueden intervenir ni resolver el caso, pero sí le pueden asignar un abogado que le dé asesoría legal que necesita en este procedimiento.

“Ayúdeme para no perder la cabeza, vine con la esperanza de que alguien me ayude, sólo quiero entrar en mi casa, es mía”, subrayó sin que parara de llorar".

Cuando Nelly Cabrera informó que tiene un marcapasos en el corazón y empezó a emitir latidos fuertes en el pecho, el diputado pidió agua para ella, la conminó a calmarse y, ante su inconsolable llanto, pidió a los reporteros que por respeto no la grabaran, pero dos no hicieron caso.

“¿Cómo no me voy a desesperar, perdí mi casa y no me hacen justicia?”, reiteró.