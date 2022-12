El sector de la construcción en Yucatán: ¿Cuál es el pronóstico para 2023?

La industria de la Construcción en Yucatán termina este 2022 con un crecimiento que significa una recuperación tras más de dos años de pandemia de coronavirus, indicó Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Lo que estamos esperando los constructores es que sea una tendencia, para que podamos recuperar todo lo atrasado que hemos tenido en la última década de caída de producción y del valor de la producción de las empresas constructoras”, dijo Monforte González.

Por Tren Maya la industria de la construcción no tiene obra ni trabajadores en Yucatán

“Y por lo que hemos platicado con autoridades tanto del gobierno federal como estatal y municipal, se viene un incremento en las inversiones en infraestructura pública, además de que se mantienen las inversiones en obra privada, y entonces esto nos hace pensar que en 2023 puede continuar este crecimiento”, agregó.

El empresario indicó que el crecimiento de esta año ha sido positivo y ha generado optimismo en el sector, pero no alcanzaron a recuperar lo que tenían antes de la pandemia. Les faltaría crecer entre un seis u ocho por ciento más.

Aunque el sector tuvo crecimiento este año, “lo que tenemos ahorita es la esperanza de que signifique ya una tendencia”, señaló Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán.

Entrevistado en el Ayuntamiento de Mérida donde asistió a la ceremonia del 20 aniversario del programa Micromer, el líder de los constructores yucatecos dijo que el único inconveniente de este año fue el aumento de precios en los insumos de la construcción, que fueron afectados por el fenómeno inflacionario global.

Eso tiene que impactar a la industria, pues llega al precio final de las obras.

“En un tiempo subió mucho el precio del acero, pero ya bajó de precio, recordemos que responde a precios internacionales, el cemento también tuvo alzas importantes, metales como el aluminio el cobre, los cables que son de estos materiales o las ventas son los que han tenido incremento, fue de entre un 8 y 10%, pero se mantiene y no creo que afecte el desarrollo, cuando es generalizado y es inevitable la gente es más precavida en sus inversiones, pero no las detiene”, explicó el dirigente.

Aun con este impacto en el precio de sus insumos, el empresario externó su confianza en que el próximo año siga creciendo este sector, por lo que han platicado con las autoridades federales, estatales y municipales, quienes les han anticipado que en 2023 viene un incremento en las inversiones para infraestructura pública, además de que se mantienen las inversiones en obras privadas.

Monforte González anticipó que por ejemplo el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) les ha dicho que la inversión en 2023 se va a triplicar más de lo que se hizo en este año, y esperan que así sea, y se refiere a acciones de vivienda contratadas directamente, no las que ejecutan las empresas privadas, y se venden a particulares que tenían un subsidio.

“Será en la parte que contrata este instituto como obra pública, en acciones de vivienda para los 106 municipios que consideran será muy importante”.

Además, comentó que hace unos días acudió a la cámara al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y les comentó que, también aumentará el presupuesto en obra pública, principalmente para continuar el programa de pavimentación de calles, pues hay el objetivo de que al cierre de estas administraciones estatal y municipal, ya no exista ninguna calle en el interior del Periférico, municipalizada, que no esté pavimentada, además continuarán los programas de parques, mercados, etc.