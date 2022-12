Encuentro de la Dra. Sheinbaum con empresarios

La empresaria y embajadora de México ante la Asociación de Mujeres Líderes del Principado de Mónaco, María del Carmen García Noemi de Jasso, manifestó que la reunión que tuvo un grupo de empresarios yucatecos con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue para conocer su trabajo mediante la presentación de un “power point” de 10 minutos.

“Me invitaron para conocerla y escucharla, pero no tengo ningún interés de apoyar a nadie y ni tengo compromiso con nadie”, precisó. “Fui porque me gusta saber, me gusta conocer y no me invitaron para escucharla como candidata sino como jefa de gobierno de Ciudad de México. Quise escuchar y conocer sus puntos de vista sobre su gobierno, pero me quiero guardar mi opinión sobre ella. Es una mujer preparada y nos presentó un ‘power point’ de 10 minutos sobre lo que ha hecho en su gobierno. Lo que sí me llamó la atención, es que nos informe que firmó un convenio con el gobernador (Mauricio Vila ) para que realicen una exposición tipo Semana de Yucatán en el Zócalo de Ciudad de México”.

La señora García Noemi informó que la reunión tardó alrededor de 30 minutos y la doctora Claudia Sheinbaum llegó al lugar (un hotel) cuando los invitados estaban a media comida.

Asistieron 15 personas y cuando terminaron de comer expuso su trabajo apoyada en un “power point”.

“En lo personal, voy a estar donde me inviten para escuchar, para que tenga un mejor criterio y conocer de cerca a los servidores, pero sin ningún apoyo ni compromiso con nadie”, reiteró. “No tengo compromiso con nadie de momento, mi compromiso es con mi país y las generaciones, quisiera un México más justo para todos, con paz y tranquilidad, como el que yo viví en décadas pasadas, eso me gustaría dejarle a mis nietos y no un país polarizado y enfrentando uno con otro”.

Invitación

La entrevistada dijo que la invitación la circularon los hermanos Abraham, principalmente porque son un grupo de amigos empresarios yucatecos, como un acto de apertura y al mismo tiempo para escuchar el trabajo de una gobernante.

“Nunca se habló de una próxima candidatura de ella, para nada, no se trató ningún tema político, sino de lo que ha hecho como jefa de gobierno”, añadió la embajadora honoraria de la asociación de mujeres líderes de Mónaco. “Ella vino a darse a conocer en Yucatán, tal como lo hizo en su momento el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) cuando se reunió con los empresarios yucatecos… son tiempos de pasarelas”.

Luego de la presentación de su trabajo como jefa de gobierno, solicitó unas fotos con los empresarios, lo cual aceptaron con gusto porque “es parte de la gentileza y la educación del yucateco”.

“Sabemos cuáles son sus objetivos, lo entendemos, pero no hay compromiso con nadie”, enfatizó la dirigente empresarial.

“Escuchamos sin comprometernos a nada. No tengo interés de apoyar a nadie, hoy por hoy no tengo compromiso con nadie, mañana no lo sabemos, todavía falta para 2024”.

Según dijo, no conoce por sus nombres a los invitados asistentes porque son jóvenes empresarios.

Otro testimonio

Otra fuente que estuvo en el encuentro comentó que la reunión habría comenzado después de la hora en la que los citaron, porque Claudia Sheinbaum llegó con un retraso de veinte minutos.

La misma fuente señaló que les dijeron que al tratarse de una reunión privada, les solicitaban discreción, pero a los pocos minutos se presentó al sitio un fotógrafo, que “trabaja para la política”, y les pidió que “posaran” para las fotos.

La fuente, que pidió el anonimato, señaló que los invitaron a invertir en Ciudad de México, bajo la premisa de una disminución considerable en la tramitología propia de los permisos. Para convencerlos les hablaron de los números que han logrado en seguridad.

Respecto de su nombramiento como embajadora en México de la Asociación de Mujeres Líderes del Principado de Mónaco, Maricarmen García Noemí dijo que es una organización internacional que se abre al mundo para conocer el panorama de los países y su objetivo principal es de carácter informativo.

Por ejemplo, la asociación le solicitó a ella que remita a esa oficina que está en el Principado de Mónaco información especial sobre el tipo de

energía que usa el país y la reforma energética del gobierno federal.

También solicitó información sobre los apoyos del gobierno mexicano a la salud, a la atención de problemas cardiovasculares en mujeres y jóvenes,

sobre la violencia de la mujer, y esa información ya la hizo llegar a las oficinas centrales.

“Es un nombramiento honorario, no hay interés económico. Si voy a representar a México en algún evento o en la reunión general, yo pago mi

viaje y estancia”, dijo. “Esta asociación es como una especie de la ONU pero en materia empresarial. El próximo año tendremos sesión en abril o en mayo

en Mónaco, que es su sede oficial, pero quizá yo empiece la gestión para que la sesión de este organismo sea en algún momento en Yucatán, principalmente para que sus integrantes conozcan el estado”.

Informó que los miembros de esta asociación de mujeres líderes la integran todos los países de Europa y de momento en Latinoamérica solo están Canadá,

Perú y México, pero está en plena expansión y promoción para la afiliación de otros países latinoamericanos.— Joaquín Orlando Chan Caamal