José de Jesús Williams y su gestión en la Uady: ¿cuáles son los temas pendientes?

El doctor José de Jesús Williams dice que se va satisfecho con los logros en 8 años como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y agradecido con toda la comunidad universitaria por el trabajo conjunto que realizaron, así como con los diferentes consejos universitarios por la confianza que depositaron en él para dirigir esta universidad pública.

A unos días de dejar la Rectoría de la Uady, José de Jesús Williams concedió una entrevista al Diario donde habló de sus principales logros, los retos que tuvo en su período, los primeros pasos para iniciar la reeducación de los estudiantes y trabajadores docentes y administrativos en temas polémicos que ya están dentro de la comunidad universitaria y la sociedad yucateca, como la inclusión, respeto de género y derechos humanos.

Se refirió a la elección interna donde salió quien lo reemplazará a partir del 1 de enero de 2023, el maestro Carlos Estrada Pinto, y las críticas que realizó en el estrado del Congreso del Estado el diputado local del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, de lo que informaremos en otra entrega.

¿Cómo recibió a la Uady y cómo la deja?, se le preguntó. “Recibí una universidad con un crecimiento constante y en busca de su consolidación, mirando siempre a su visión declarada en el Plan de Desarrollo Institucional”, respondió.

“Entregaré una universidad consolidada, pero que no para porque sencillamente es un ente dinámico porque los entornos sociales son activos y dinámicos, van cambiando a diario. Los que conformamos la comunidad universitaria tenemos que estar en esta etapa de movilidad y de transformación para atender la formación de los bachilleres, los estudiantes de licenciaturas, maestrías y doctorados para que respondan a los entornos sociales que les toca y tocará vivir.

Hoy, no se forma para el presente, sino para el futuro y trabajamos para que nuestros estudiantes tengan las competencias, una formación profesional y ciudadana para que enfrenten el día a día”.

“Cada administración tiene su espacio y responsabilidad, siempre mirando hacia arriba para llevar a la universidad en el cumplimiento de su visión rumbo al 2030”, subrayó.

“Hoy nos ven como una universidad internacional, eso implica tener una red de colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales para que nos ayuden en mantenernos a la vanguardia en el tema educativo y de investigación y tener vinculación con los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil organizada y el sector privado.

Y, en esta mirada de la internacionalización, no dejamos de atender el entorno local. Esto es muy importante porque somos una universidad pública, trabajamos con los municipios del interior del Estado, con el ayuntamiento de Mérida, con los gobiernos del estado del anterior sexenio y el actual, es parte de la responsabilidad que tiene la Uady para que responda donde se le requiera”.

Algunos de los logros de alto impacto en la vida universitaria fue la consolidación del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades donde están seis facultades que dan una visión de modernidad a la Uady, fortalece la interacción interna y promueve la formación integral con cursos y talleres que ofrece cada una.

La última facultad con edificio nuevo es la de Contaduría y Administración, que se mudará en enero de 2023. Otros logros relevantes, según el rector José de Jesús Williams, son la creación de los programas institucionales de Cultura Física y Deporte, Cultura para el Desarrollo, Programa Institucional de Género, Programa Institucional de Pueblo y Cultura Maya.

Son programas que generan un abanico de asignaturas y talleres que fortalecen la formación integral de los estudiantes, más allá de la disciplina que eligieron, aborda la igualdad de género que es un tema importante en estos tiempos y la elaboración de un protocolo dinámico en género e inclusión.

“El tema de género y de la inclusión lo trabajamos en este último año, son importantes porque estos temas ya están dentro de la universidad y de la sociedad. El reeducarnos para ser respetuosos con el derecho de las personas es clave”, dijo.

“El otro tema relacionado con esto es la creación del protocolo dinámico que será actualizado constantemente. Fue producto de expertos en estos temas y en la penúltima sesión del Consejo Universitario incorporamos el protocolo para su revisión y actualización, eso demuestra la importancia de estos temas”.

Los otros programas se enfocan en el cuidado de la salud, en el respeto del derecho de todas las personas, para el desarrollo del autocuidado en la alimentación y en fortalecer la identidad maya entre los jóvenes universitarios.

“Es importante que los jóvenes conozcan nuestra identidad maya, no solo en temas ligados a la educación, sino en la vida de las comunidades de alta marginación donde tenemos varios años trabajando con los habitantes, este escenario real ayuda para que los estudiantes aprendan de las comunidades yucatecas y de la península”, destacó.

Otro programa exitoso en su gestión es la Universidad de los Adultos Mayores que es un nicho de oportunidades para las personas de la tercera edad. El programa tiene una respuesta excepcional, los adultos se identifican como estudiantes de la universidad y cada año se amplía la oferta educativa para este segmento.

La Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) ya traspasó fronteras con la modalidad virtual y tiene el reto futuro de llegar a comunidades del interior del Estado por medio de la transmisión en línea para que haya una participación estatal.

“Agradezco a la pandemia de que haya llegado, en el sentido de ver las cosas positivas, porque a partir del encierro, del aprendizaje con las tecnologías de la información y comunicación acercamos la Filey a otros estratos sociales”, destacó.

“Hoy, tenemos un alcance espectacular en el tema internacional, nacional y local. Mucho más jóvenes tuvieron oportunidad de participar en la Filey, lo hicieron desde sus lugares de origen, sin tener que viajar a Mérida porque es caro y muchas familias no tienen el recurso. Por lo tanto, el gran reto era acercar la Filey a los más desprotegidos, es un reto que está vigente porque debe llegar a todos los rincones”.

Otro de los logros de impacto fue apoyar a los estudiantes con un descuento del 50% del monto de inscripción y congelar el tiempo de permanencia para que retomaran sus estudios. En su gran mayoría lograron retener a los alumnos con estas estrategias, pero hubo quienes dejaron la escuela porque sus familias priorizaron la alimentación o los jóvenes no tuvieron para comprar una computadora, pagar el internet o las familias dieron prioridad a sus hijos que estudian la educación básica.

En sus dos etapas como rector de la Uady, José de Jesús Williams enfrentó dos retos importantes: la huelga del sindicato administrativo y la pandemia del Covid-19. Desde su óptica positiva, el rector dijo que ambos problemas fortalecieron las relaciones con las diferentes comunidades internas de la universidad.

Valoró la importancia del diálogo y que la universidad somos todos, no es un tema de patrón y de empleados, en la Uady no hay dueño. Todos son empleados, hasta él. Tuvo la responsabilidad de ser el rector y siempre promovió que todos se vean como una comunidad que logra lo que quiere y que busca estrategias para fortalecer a la universidad.

“La pandemia nos puso a prueba como comunidad, el hecho de pasar de un modelo educativo presencial a y un modelo casi 100% virtual, son dos modelos completamente diferentes, y nos llevó a un proceso de implementación, de impartición de cursos y talleres que permitiera a todos fortalecer el manejo de las tecnologías y la comunicación digital en procesos educativos, reuniones de trabajo y comunicación institucional”, recordó.

“Nos tocó mirar la problemática de los estudiantes, no solo en el manejo de las tecnologías, ellos sí la manejan, pero hay donde se necesitó enseñar las tecnologías. Nos tocó mirar escenarios de estudiantes donde no tenían conectividad, no tenían dispositivos móviles, había diferentes miembros de la familia que requerían del dispositivo móvil para otros hermanitos. Esto nos ayudó a generar un modelo de educación a distancia donde los estudiantes iban a sus escuelas a recoger materiales educativos y lo regresaban”.