Hablan diputados de dos polémicas reformas federales

Tres legisladores federales que representan a Yucatán expusieron sus argumentos por los cuales votaron en contra de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados el domingo pasado.

También dicen por qué no apoyaron la Ley Minera que “renacionaliza” el litio y la campaña de linchamiento que realiza Morena contra los que no apoyaron la iniciativa del presidente López Obrador.

Los diputados Elías Lixa Abimerhi y Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional; e Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, respondieron estas preguntas que planteó el Diario:

1) ¿Cuáles fueron las razones de su voto en contra de la reforma eléctrica? 2) ¿Por qué no votó en el caso de la explotación del litio? y 3) ¿Qué opinión tiene de la campaña de linchamiento de Morena contra los que votaron contra la reforma y los señalamientos de traidores? Se presenta las respuestas conforme las fueron dando.

Elías Lixa Abimerhi

“Voté en contra de la reforma eléctrica porque pretendía monopolizar la energía eléctrica y que la que se consuma fuera la más cara, que es la que produce la CFE. Ese era el centro de la reforma eléctrica, querían construir una norma monopólica que iría en detrimento de la economía de las familias, era inevitable el alza a las tarifas. Además, la reforma violaría los tratados internacionales y las plantas consumirían combustibles sucios. Era una política regresiva, todo el mundo prefiere las energías renovables, pero ellos estaban obsesionados en empoderar a uno de los personajes políticos más oscuros como es (Manuel) Bartlett. La intención verdadera de la reforma era reforzar a Bartlett como operador político de Morena. Ya se les olvidó el fraude electoral que cometió sólo porque cambió de playera, pero todo mundo sabe que es un tramposo”.

“Sí voté en el caso del litio, pero fue un voto de abstención en lo particular que no se registró. Fue un error digital y ya pedí la corrección. En la votación en lo general no hubo problema, pero en la votación particular estuvo el error digital porque voté en abstención, pero no se registró. Los diputados del PAN votamos en abstención porque la iniciativa fue una violación al proceso legislativo. No se cumplieron con los tiempos y trámites establecidos en la ley. No podemos validar esa falta de respeto al poder legislativo y con una reforma que no cumple con la ley. Además, es una reforma ociosa porque el litio está nacionalizado, es de la nación de acuerdo al Artículo 27 constitucional”.

“De lo que se trata es de cómo se debe explotar ese recurso, pero no permitieron que se evaluara y analizara. Yo creo que el fondo de la Ley Minera fue tratar de sacarse la espina de la derrota por el rechazo a la reforma eléctrica, es un berrinche más”.

Ataques

“Quienes recurren a los insultos y descalificaciones son los que tienen una vocación autoritaria. No les gustó que se demostrara que el Poder Legislativo sí es un contrapeso a su poder, que los diputados somos libres en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Esta campaña de linchamiento contra los que votamos contra la reforma eléctrica tiene un propósito delincuencial, están incitando al odio cuando el país debería de estar celebrando la muestra de democracia y libertad del legislativo. Ya empezaron con la violencia, una diputada del PAN sufrió un asalto en la avenida reforma de Ciudad de México y otros compañeros sufren actos vandálicos, no es obra de la casualidad cuando apenas han pasado dos días de esa derrota política, están convulsionando más al país. Los legisladores afectados están interponiendo las denuncias, no nos vamos a echar para atrás ni les tenemos miedo”.

Kathia Bolio Pinelo

“En Yucatán, por poner un ejemplo, hemos sido rebasados por la demanda de electricidad, los apagones son frecuentes, las líneas de transmisión que proveen la energía eléctrica se saturan, la ciudadanía ya no debe seguir padeciendo esta situación en ciudades con altas temperaturas, la CFE no puede generar toda la electricidad necesaria ni ahora, ni con la reforma que se intentaba aprobar. Esta reforma era regresiva, despreciaba a las energías limpias y a la inversión por parte de empresas nacionales y extranjeras. En el PAN votamos en contra porque era una reforma que atentaba contra la sociedad y contra los empresarios que de manera legal invierten en nuestro país y que además, generan millones de empleos para los mexicanos. Era totalmente absurdo volver a los tiempos de López Mateos donde se impedía a los particulares ser generadores de energía, no podíamos ir hacia atrás cuando la tendencia mundial es ir hacia las energías renovables, como dice la Ley de Transición Energética, donde se establece que México debe tener una participación mínima de 35% de energías limpias en 2024”.

“Morena impuso esta ley minera. Fue un albazo legislativo, no quisieron darnos a conocer el dictamen, no pasó por el proceso natural ante comisiones, desconocíamos el contenido de dicha ley, en el PAN no nos prestamos al juego de Morena y sus aliados. La Ley Minera es una ley que carece de sustento legal, el Artículo 27 Constitucional señala que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación”, es ocioso querer aprobar algo que ya está en nuestra Constitución, lo que en verdad quieren hacer es desplazar a las empresas particulares que ya cuentan con contratos para la explotación del litio en nuestro territorio, empresas que cuentan con la tecnología y los recursos económicos para hacerlo. El gobierno federal pretende crear una empresa paraestatal para extraer dicho metal, empresa que, como todos sabemos, no cuenta ni con los recursos materiales, humanos y económicos para hacerlo, van a dilapidar el dinero que bien se pueden invertir en seguridad, salud y educación. Esta ley será detenida ante la Suprema Corte con amparos que no tardarán en llegar”.

“Esta campaña de linchamiento es porque pretenden desviar la atención del fracaso que tuvieron ante la reforma eléctrica, fue la primera ley constitucional enviada por un presidente que es rechazada. Mario Delgado y todo Morena están buscando culpar con el argumento de “traidores a la patria” a los que defendemos y representamos dignamente a los mexicanos, pensar distinto al inquilino de Palacio Nacional no nos hace traidores de nada, al contrario, ellos con sus mentiras son lo que traicionaron la confianza de millones de mexicanos. En Acción Nacional nos sentimos orgullosos por defender a la sociedad mexicana de lo que se pretendía hacer con esta absurda ley, un abuso total. Refrendamos lo que hemos venido diciendo desde la fundación del PAN, tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario”.

Ivonne Ortega Pacheco

“Voté en contra de la reforma eléctrica que proponía el presidente porque privilegiaba los intereses de la CFE por sobre la ciudadanía. Según todos los estudios técnicos, la Comisión Federal de Electricidad tiene costos de producción más altos que las empresas privadas, lo que significa lógicamente electricidad más cara. Todos sabemos cómo se las gasta la CFE cada vez que nos llega el recibo de luz, y este costo subiría, derivado de la reforma del presidente. No es una afirmación política sino la opinión técnica de especialistas en el tema eléctrico”.

Consumo

Otra causa es que la reforma del presidente alentaba el consumo aún mayor de combustóleo y de carbón por parte de las plantas de la CFE. Esto porque Pemex produce combustóleo que ya casi nadie en el mundo compra, y querían asegurar su venta a la CFE, pero a un costo tremendo en cuanto a contaminación ambiental. Lo mismo con el carbón, que incluso es un negociazo para empresarios muy cercanos a Morena. Un negociazo contaminante”.

“Finalmente, está el asunto de los tratados comerciales de nuestro país, como el T-MEC. Claramente, según los estudios de especialistas en comercio, la propuesta era violatoria del tratado y de derechos adquiridos, lo que acarrearía consecuencias económicas y de credibilidad financiera para el país”.

“En el caso de la explotación del litio, decidimos quedarnos a la discusión. Abstenerse o abandonar la sesión no lo vimos como opciones porque hay que dar la cara y defender el interés de la ciudadanía. Voté a favor en lo general, porque estoy de acuerdo en que el Estado mantenga la rectoría sobre la actividad (extracción y explotación del litio). Voté en contra en lo particular porque hicimos muchas observaciones sobre ausencias y errores y omisiones en la propuesta del presidente, que pudieron y debieron corregirse”.