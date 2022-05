Mauricio Vila recuerda su trabajo como recogedor de basura en Disney para motivar a jóvenes

Durante la entrega de reconocimientos a alumnos del Programa de Movilidad Internacional 2022, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal tomó la oportunidad de compartir con los jóvenes su experiencia laboral en Disney, donde inició recogiendo basura para alcanzar el más alto nivel de la plaza: mesero.

Tras agradecer a los alumnos, así como a todos los involucrados en este programa de movilidad como Gene Makowiec, ministro de Educación Avanzada de la Provincia de Saskatchewan; Dorothy Ngutter, cónsul de los Estados Unidos en Mérida; Shauna Hemingway, jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Canadá; y Mauricio Cámara, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior; el gobernador emitió un reconocimiento a los estudiantes que alcanzaron el reconocimiento de la cita de este martes 3 de abril.

En su discurso, recordó que el Programa de Movilidad Internacional 2022 es una oportunidad para que los jóvenes estudiantes aprovechen el tiempo en otro país para aprender la forma en que se labora y alcanzar relaciones que les abran la oportunidad de trabajar en empresas internacionales.

En este punto recordó que en Yucatán, "como ustedes saben, venimos de la pandemia, los peores 2 años en la historia de Yucatán; aquí, en Yucatán, no solamente tuvimos pandemia, tuvimos 3 tormentas tropicales, tuvimos 2 huracanes. 88 municipios del estado fueron declarados zona de desastre o zona de riesgo".

Con estas palabras aprovechó para destacar que, aunque se perdieron 25,000 empleos durante la pandemia; y 164,000 personas en Yucatán llegaron a integrar las estadísticas de pobreza, en la que antes no estaban; valora que ha habido un crecimiento del 9 por ciento en la entidad que se refleja en los 39,000 empleos que hoy suman, es decir, 14 mil empleos más de los que se perdieron.

De acuerdo con el gobernador, esto se debe a la inversión que han generado empresas como Amazon, Tesla y Walmart, que han elegido a Yucatán como centro de distribución en el Sureste mexicano.

Además, empresas como Accenture, "que es una de las empresas más importantes a nivel mundial, en tecnologías de la información", tiene planes en Yucatán para contratar a 600 jóvenes en Mérida.

Fue en este punto que el mandatario yucateco insistió en la necesidad de los jóvenes hoy en día en dominar una segunda lengua, por lo que valoró que los programas de movilidad permitan esta interacción con otras culturas.

"Les quiero contar lo que me pasó a mí: estaba estudiando Derecho y, cuando estaba en el tercer semestre de la carrera, se me presenta una oportunidad, que es la misma oportunidad que se les presentó a ustedes. Ustedes, seguramente, vieron la convocatoria, se metieron a internet, averiguaron, llenaron los requisitos, fueron a las entrevistas, hicieron su parte y su chamba, y a la gente que aprovecha las oportunidades, casi siempre, les va bien".

Explicó que cuando él tuvo la oportunidad leyó en el periódico que venía gente de Disney, en Orlando, a contratar gente de Yucatán, que quisiera 1 año irse a trabajar a Orlando, Florida.

"Yo dije: 'De aquí soy, eso es lo que andaba yo buscando', y entré a la convocatoria, vino la gente de Disney, entrevistaron a más de 800 jóvenes y nos terminamos yendo 12 nada más, y pues cuando llegué allá, uno dice: 'Ay, qué bonito; Disney, qué padre', pero ibas a chambear".

"Me tocó ir a trabajar en la parte de alimentos y bebidas; yo no conocía Disney, yo conocí Disney el día que fue mi primer día de trabajo y, en el pabellón de México, en Mexico Center, hay un restaurante que está adentro del pabellón, donde está la pirámide, y hay otro que está afuera, que es de comida rápida".

Su primera chamba, según dijo, fue la de limpiar mesas y recoger la basura algo que, admitió, no había hecho antes. Pasó 3 meses realizando estas labores antes de convertirse en cajero de comida rápida, para más tarde laborar bar de las margaritas, "que era mucho más entretenido, porque la gente llegaba mucho más contenta".

Tras su paso como "host" y "runner" de mesero, finalmente llegó a este puesto en el que valoró las propinas de 100 dólares que llegó a ganar por su trabajo.

"¿Por qué les cuento todo estos? Porque el trabajo, ¿era difícil, era cansado? Sí, sí era difícil, sí era cansado. ¿Alguna vez me han puesto a chambear tanto? No, nunca me han puesto a chambear tanto. ¿Ya habías recogido basura antes, en algún lugar? No, nunca, eso fue lo que me tocó hacer".