Covid-19 en Yucatán, aún sin afectaciones graves para el sector empresarial

La quinta ola de contagios de Covid-19 en Yucatán, hasta ahora no afecta gravemente al sector empresarial local, aunque sí provocó ausentismo laboral no llegó a ser una situación grave o crítica y tampoco se espera que lo sea, declaró Beatriz Gomory Correa, presidenta de la Coparmex-Mérida.

Como se ha informado, en los últimos días ha aumentado el índice de infectados por esta enfermedad, cifra que superó los 200 casos este martes 14 de junio, aunque se mantiene bajo el registro de enfermos hospitalizados y muy pocos decesos.

Entrevistada en la Coparmex al concluir la ceremonia de entrega de reconocimientos “La gota de oro”, la presidenta de esta organización empresarial manifestó que hasta el momento el aumento de enfermos por Covid, se puede considerar tolerable, y eso se le puede atribuir también al alto índice de personas vacunadas.

“Aquí la buena noticia es que si bien los contagios están aumentando bastante, los índices de ocupación hospitalaria, que es realmente el indicador que más importante, no ha aumentado en esa misma proporción, y es gracias a la vacunación, aquí tenemos un índice de más del 92% de gente vacunada, y ahora que van a empezar a vacunar a los niños, es una buena

noticia”, expresó.

Beatriz Gomory declaró que en realidad no esperan que se presente una situación crítica por este considerable aumento de enfermos, “al menos esperamos que no sea así gracias a la vacunación que se ha logrado aplicar”. “Al menos hasta el momento, no hemos registrado afectaciones graves en el sector empresarial, si hemos tenido algo de ausentismo definitivamente, pero

todavía no es una situación crítica y tampoco esperamos que lo sea”, afirmó.

En opinión de la lideresa empresarial, la situación es tolerable, aguantable, “hay que ocuparnos más que preocuparnos, estar pendiente, mantener el uso de cubre bocas en lugares cerrados, no bajar la guardia, mantenernos al pendiente, por ahora no esperamos una situación crítica realmente, no se espera una gran afectación”, reiteró.- DAVID DOMÍNGUEZ

MASSA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA.