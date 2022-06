La Concamin se suma a proyectos para el Sureste

Grandes capitanes del sector industrial del país manifestaron su disposición de invertir sus capitales para ayudar al desarrollo de Yucatán y en general de la zona sur sureste de México.

Durante la reunión nacional de su Consejo Directivo en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, los líderes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) escucharon del gobernador Mauricio Vila Dosal las oportunidades de inversión que ofrece Yucatán, la seguridad jurídica para la operación de los negocios y los proyectos nuevos que tiene en cartera donde bien podrían invertir.

El presidente de la Concamin, José Abugaber Andonie, reveló que Vila Dosal informó que quiere construir una extensión del Tren Maya hacia el puerto de Progreso, proyecto que le pareció muy interesante y que analizarán.

Se trata de una construcción de 50 kilómetros de vía férrea para conectar el Tren Maya con Progreso.

Además, el gobernador presentó el sistema de transporte eléctrico (Ie Tram) y los invitó a invertir en esos dos proyectos y otros más que tiene en cartera.

“Continuaremos invirtiendo en Yucatán y en el sur-sureste”, afirmó. “Le debemos mucho al sur-sureste. Queremos mejorar las condiciones, no es posible que producir un litro de leche cueste $5 más que en el centro o norte del país”.

“Hay que mejorar las condiciones empresariales, mejorar los sueldos, las vías de comunicación y la seguridad en esta zona del país”.

Energía verde

El líder de Concamin reveló que el gobernador les platicó del gran proyecto para traer mayor volumen de gas natural y que debe quedar listo para 2023.

Sin embargo, no está de acuerdo con la política energética del presidente López Obrador porque frena las inversiones en infraestructura para la generación de energías limpias.

“No puede monopolizar el tema de las energías, puede traer amparos y demandas internacionales. No tenemos que llegar a eso, debe haber libertad para que mejoremos los costos del consumo de energía y nos desarrollemos, no puede ser que llegue el gas a Texas y de allí no se pueda transportar a México”.

“Pedimos al presidente de la República que nos ayude, que nos de facilidades para invertir”.

Abugaber Andonie dijo que los industriales afiliados a Concamin están muy sorprendidos del gran trabajo que ha hecho el gobernador Vila Dosal y ven que no trae una camiseta política, sino que le importa construir un mejor estado con una buena relación con el presidente López Obrador.

La Concamin invitó a Vila Dosal para que se sume al proyecto del Tren del Istmo de Tehuantepec y trabajarán en conjunto con el gobierno de Yucatán porque el Pacto Oaxaca trae 10 parques industriales y este sector se sumará a las inversiones.

En entrevista, el dirigente dijo que ve un segundo semestre complicado para la economía por la inflación que hasta ahora no ha llegado a 9% o 10% por el control en el tema energético, pero la guerra entre Rusia y Ucrania sigue afectando al mundo.

“Reconozco el trabajo transversal que ha realizado el gobernador junto con empresarios y sociedad para fomentar e impulsar el comercio y la industria”, afirmó el líder de Concamin en el cierre de la reunión nacional.

“Yucatán cuenta con todo el sector industrial para trabajar hombro con hombro al fin de consolidar el desarrollo económico de este estado y de esta región que tanto importa a todo México. Al apostar para desarrollar proyectos en esta zona, le demostraremos al mundo que México puede, que es referente y es un país que da certeza para las inversiones”.

“Hemos abierto puertas que permanecían cerradas, hemos construido con aprendizaje y experiencia y hoy tenemos historias que son una realidad”.

El secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, valoró que los empresarios industriales más grandes de México estuvieran en Mérida y que la Concamin realice su consejo nacional en esta ciudad porque en 100 años nunca había traído este evento.

A su decir, los industriales consideran a Yucatán como un referente de inversión y en la reunión hablaron de posibles inversiones porque ven seguridad, competitividad, certeza jurídica, ubicación geográfica, mano de obra calificada y un estado que tiene agua, recurso que significa vida y futuro.

Afortunadamente, hoy los procesos de estas empresas son amigables con el medio ambiente.

“Levantaron la mano varios empresarios para invertir, quieren ampliar sus operaciones aquí y conocer dónde pueden invertir”, señaló el secretario.

“Yucatán ya tiene el ADN para las inversiones porque organismos internacionales nos colocan en primer lugar por la certeza jurídica y seguridad de operación de los negocios”.

Herrera Novelo señaló que son varios sectores en los que hay oportunidades de inversión como la industria del calzado, industria naval, automotriz, aeroespacial, pero donde surgió mayor interés es en el ramo agroalimentario; es decir, en la producción de alimentos.

El funcionario anticipó que la próxima semana el gobernador Vila Dosal anunciará una serie de inversiones y destacará la agroindustria.

Vila Dosal clausuró la reunión nacional de Concamin y agradeció que esta federación realice por primera vez su sesión de consejo en Mérida, ya que el sector industrial es una de las principales máquinas de la economía.

Se dijo convencido que la única forma de que la gente salga de la pobreza es con empleos bien pagados y los industriales pueden contribuir al desarrollo del estado.

“Yucatán tiene todas las condiciones para traer industrias nacionales o internacionales, por ello estamos promoviendo el estado en el mundo, con buenos resultados”, destacó.

Los más de 90 empresarios que participaron en la sesión del Consejo Directivo recibieron como regalo del gobernador Vila Dosal dos pequeñas botellas de licor yucateco con sus respectivas jarritas de barro, y les ofreció una comida en una hacienda en Umán.