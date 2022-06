¡Por favor que nos hagan justicia!, pide tía de Leonel, menor que perdió la vida tras ser arrollado en San José Tecoh

MÉRIDA.- Leonel , quien falleció el día del padre tras ser embestido por un automóvil, tenía tan solo tres años de edad. Familiares y vecinos concedieron una entrevista a reporteros de Grupo Megamedia donde narraron parte de la tragedia que vivieron ese día.

¿Qué ocurrió en San José Tecoh?

Según testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la tarde. De acuerdo con el testimonio de la tía de Leonel, que brindó para Megamedia, estaban reunidos como cualquier día pues no celebran el día del padre debido a su religión. La tía narra que el menor estaba en la escarpa caminando para ir con su tía cuando la conductora del vehículo que le arrebató la vida se subió a la banqueta y atropelló a Leonel.

“En la escarpa había una moto y pensamos que esa se le cayó, pero salió (un familiar) y vio que estaba prensado el niño. Los vecinos que lo vieron lo ayudaron a correr el carro para sacar al bebé”, comentó la tía.

Conductora tenía supuesto aliento alcohólico

Durante la entrevista la señora afirmó que la conductora que atropelló a Leonel tenía aliento alcohólico. “Si no están las pruebas allá es porque es pariente de la policía, del comandante, pero le debieron hacer pruebas. Quiero que las pruebas las pidan, porque si no es así ellos cometieron un delito, ellos debieron hacer esas pruebas… Culpable o inocente”.

Tras darse a conocer la versión del presunto parentesco de la responsable con un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde se afirma se están investigando los hechos y se aclara que la responsable no tiene ningún tipo de relación familiar con algún mando de la SSP.

Recibieron amenazas de elementos de la Policía

“Es hija de un comandante porque ni siquiera pintaron nada allá, ni señas ni nada. Cuando los parientes empezaron a reclamar les dijeron “si siguen hablando los llevamos a todos ustedes”. Ya nos estaban amenazando cuando vino mi sobrina y empezó a hablar… Los familiares (de la mujer) vinieron a amenazar al papá del bebé y a decirles que les robaron un celular. ¿Esa es la prioridad? Las pertenencias de las personas.”

No sé qué le dijeron a mis sobrinos… No les querían hacer caso, no les querían recibir la demanda porque ellos debieron poner la demanda y no lo quisieron recibir. ¿Usted cree que es justo? ¿Esto es justicia? Cuando debieron recibir la demanda y ya le pusieron obstáculos para que lo haga. Y no es justo, le quitaron la vida a un inocente que apenas estaba empezando a vivir. ¡Por favor que nos hagan justicia!.- Por Nalleli Ladino.

