Módulos permanentes de vacunación contra Covid en Yucatán: ¿Dónde están?

MÉRIDA.- Debido al incremento de contagios, y para que quienes no pudieron recibir la vacuna, se instalaron en Yucatán módulos de vacunación permanentes contra Covid-19.

En dichos módulos se pueden vacunar mujeres embarazadas, a partir de la semana 9 de gestación; mayores de 18 años que no han recibido ninguna dosis, personas que requieran la segunda, además de rezagados de la vacuna de refuerzo. Sin embargo, no vacunan a quienes a los grupos de edad con campaña vigente.

Módulos de vacunación permanente contra covid en Mérida

En Mérida, debido a la cantidad de personas y distancias en esta ciudad se han instalado tres módulos de vacunación contra Covid.

El de Centro de Salud Urbano que se encuentra en la dirección 111 circuito, colonia Santa Rosa.

La Unidad Medica Familiar del Instituto de Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) cuya ubicación es en calle 55, colonia Del Parque,

La UMF del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicado en 19 B, número 372 colonia Pedregales de Lindavista.

Módulos de vacunación permanente contra covid en municipios de Yucatán

Los módulos atienden de lunes a viernes con un horario de 8:00 AM a 18:00 horas, las vacunas que aplicarán serán de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Pueden acudir personas mayores de 18 años de edad que no hayan recibido ninguna dosis o que no tengan su esquema completo.

Indicaciones para acudir a vacunarse contra covid

Las indicaciones son consumir alimentos previamente, ir con ropa cómoda, playera de manga corta y se pueden tomar los medicamentos como de costumbre en caso de las personas que lo requieren.

La Secretaria de Salud de Yucatán señaló que “la vacuna está disponible para mujeres embarazadas, a partir de la semana 9 de gestación; así como para mayores de 18 años que no han recibido ninguna dosis y personas que requieran la segunda”.