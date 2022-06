Avanza una alianza: Cataluña puede aportar a Yucatán en varios nichos

Los gobiernos de Cataluña y de Yucatán avanzan en la alianza de colaboración turística, logística, desarrollo urbano y fomento de inversiones, manifestó Lleïr Daban Hurtós, delegado del gobierno de Cataluña en México y Centroamérica.

Espera que esta relación que tejen poco a poco se corone en un tiempo no muy lejano con un vuelo directo de los aeropuertos de Mérida a Cataluña, para hacer esta sinergia e impulsar el turismo de aventura y cultura que es el fuerte de Yucatán.

“Estamos trabajando muy bien, poco a poco se está construyendo una alianza sólida, hacia allá vamos. Creo que faltaría, por ejemplo, un vuelo directo Mérida-Cataluña, sería increíble, eso detonaría el turismo de este estado”, apuntó.

El delegado del gobierno de Cataluña participa en el Smart City Latam Congress Mérida 2022 y concedió una entrevista al Diario, donde informó de los avances de las primeras pláticas que surgieron en octubre de 2021 precisamente en el marco del Smart City de ese año.

“Vamos bastante bien con Yucatán. Ayer (por el lunes) me reuní con el secretario de Fomento Económico, el gobernador (Mauricio Vila) estuvo en Cataluña y se reunió con el gobierno y empresas medianas y pequeñas con la cual firmó un convenio de colaboración”, señaló.

“Poco a poco va fructificando esta relación, hay empresas que vienen a invertir aquí, esperemos que haya inversiones yucatecas que vayan a Cataluña, que esta relación sea un ganar-ganar”.

Igual destacó que ve oportunidades de inversión en Progreso, que es estratégico y está creciendo; ve muy bien la proximidad de ese puerto con Estados Unidos y habría que ver cómo trabajarán en el sector logístico.

El puerto de Progreso sería un buen centro logístico de empresas internacionales y por ello están viniendo muchas inversiones extranjeras. Trabajan para que sea una plataforma de servicios, por ello al gobierno de Cataluña le interesa tener esos espacios de diálogo y de colaboración con Yucatán no solo para que siga el aprendizaje, sino que ambos gobiernos entienden que es una estrategia compartida.

“Cataluña es un referente geoestratégico de distribución logística para el Mediterráneo y sur de Europa, podemos ser compatibles”, enfatizó.

Se le preguntó si habría plazos para que cristalice esta alianza entre Cataluña y Yucatán. Respondió que su gobierno no pone plazos de trabajo sino objetivos.

Lo que busca no es un objetivo final, sino hacer todo lo que se debe hacer para llegar a los objetivos porque a veces no se puede llegar porque el objetivo va más allá de nuestro trabajo. Sin embargo, las pequeñas relaciones que se están tejiendo ahora van a servir para conseguir más objetivos el día de mañana; por tanto, cree que lo importante son las metas que se están fijando.

Urbanismo

Con el gobierno de Yucatán pueden trabajar el tema de la Agenda 2030 porque el estado le apuesta mucho a la sostenibilidad, y la organización del Smart City es una muestra. Pero también en desarrollo urbano sustentable, Cataluña en general y Barcelona en particular tienen experiencia en la materia.

En este sentido pueden aportar conocimientos para que los ciudadanos sean el centro de atención, que las políticas públicas que aplica el gobierno de Cataluña sean para los ciudadanos yucatecos y en este sentido tienen coincidencias con el gobierno de Yucatán, no sólo en desarrollo urbano sustentable, sino en muchos ámbitos. Cataluña puede aprender y aportar sus experiencias de lo está funcionando bien.—Joaquín Chan Caamal

Cataluña puede ayudar a ahorrar tiempo en prueba y error a las ciudades que tienen el interés de un mejor funcionamiento.

“Mérida desde hace años está trabajando muy bien en su marca de ciudad, ha invertido y trabajado, se está posicionando en el mundo por su tranquilidad, su seguridad, su gastronomía, su turismo”, destacó Daban Hurtós.

“Mañana (por hoy miércoles) a las 12 del mediodía en la sala 4 daré una plática sobre desarrollo de marca de territorio y de ciudad y las estrategias que se pueden usar”, informó. “Vengan, participen, podemos descubrir entre todos qué más se puede trabajar a nivel local”.

En su opinión, Yucatán y Mérida son conocidos en el mundo por su seguridad pública, paz y tranquilidad, principalmente. Cuando otras ciudades ven los índices de seguridad que tienen la capital yucateca y el estado que son totalmente relevantes, la gente de esas ciudades hacen un reclamo a sus autoridades para tener esa tranquilidad, esa seguridad para la familia, ese confort que mucha gente y empresarios que invierten buscan para asentarse.

Por ello, dijo, vienen empresas internacionales, por esa garantía de tranquilidad y seguridad. Y lo bueno de trabajar e invertir tanto en seguridad es que cuando hay estos niveles da la pauta para desarrollar más y centrar la atención en otros servicios.

Otra ventaja que tiene Yucatán es que no depende de un solo sector, como pasa con algunos estados de México y del mundo, sino que es diverso porque lo mismo tiene turismo, producción agroalimentaria, maquila de exportación, entre otros, lo que evitaría su estancamiento o que si hubiera alguna crisis de ese sector tenga una crisis devastadora.

España en general tiene mucho turista que gusta de la cultura, sol y playa, ¿qué le falta a Yucatán para que detone su turismo?, se le preguntó.

“Desde mi punto de vista externo, siento que Yucatán no busca ser como Cancún, no quiere competir contra Cancún, no es su objetivo. Cancún ya tiene su turismo, ya es conocido a nivel mundial, creo que es más compatible con el turismo que tiene Yucatán que es un público más aventurero y cultural”, señaló. “Yucatán está trabajando muy bien en turismo, ¿qué faltaría? Por ejemplo, un vuelo directo Mérida-Cataluña, sería increíble para hacer esta sinergia. Poco a poco se está construyendo y hacía allá vamos, es sustentable”.

Igual habló de la “marca ciudad” y “marca territorio”, que es para posicionar mundialmente una ciudad, un municipio o un país para que sean macros e ingresen al mundo globalizado donde la marca “te la haces o te la hacen” para enfrentar los retos o para darse a conocer.

Cualquiera de esas marcas catapulta los empleos, las inversiones, el desarrollo sustentable, hacen que el mundo te conozca por medio de campañas estratégicas y posicionamientos. Sirve para pensar y estudiar cuáles son los posibles problemas y antes que lleguen trabajar en ellas.

Las marcas sirven para para explicar qué hace, por ejemplo Mérida o Valladolid, qué es bueno, qué atributos tiene, qué tipo de inversión requiere, que tipo de turismo tiene.

No es una marca para los turistas y empresarios, es una marca para los ciudadanos y de allí se trabajan submarcas como la denominación de origen, por ejemplo, para el chile habanero, la miel o la comida yucateca, una gastronomía que es una delicia y cree que en breve será un patrimonio cultural.

Sobre el Smart City que se realiza en esta ciudad, Daban Hurtós destacó que es importante que Fira Barcelona esté trabajando en estos eventos en el plano mundial y que Yucatán sea en este momento la meca de ciudades inteligentes.

Es un evento de intercambiando de experiencias, conocer cómo trabajan las ciudades, cómo resuelven sus problemas y aterrizar el turismo sustentable para que los locales consuman lo que se produce o visiten los atractivos, que se alojen en lugares que no sea la capital, que desconcentren el turismo como parte del nuevo concepto de proximidad.