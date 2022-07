Estudiantes de la UTM se quedan sin beca de movilidad; otro golpe de la 4T

El recorte del presupuesto del programa educativo Mex Protec, que permitía a los estudiantes de las universidades tecnológicas del país hicieran estancias de un año en Francia para un obtener un título de Licencia profesional que les permitiera trabajar tanto en el país europeo como en México, representa un nuevo golpe de la Cuarta Transformación para la educación en Yucatán.

La beca Mex Protec inició en la entidad en el ciclo escolar 2006-2007, con un estudiante de la UTM de la colonia Santa Rosa de Mérida, que recibió este estímulo académico por su alto rendimiento escolar, requisito que debían tener los becarios de este programa al igual del dominio básico del idioma francés.

UTM en Ciudad de México, imagen con fines ilustrativos

A lo largo de los 15 cursos escolares en que la UTM preparó, seleccionó y mandó a sus estudiantes a esta estancia internacional, 165 alumnos de la carrera de Técnico Superior Universitario pudieron estudiar en una universidad francesa su especialidad y obtener el título de Licencia Profesional, que permitía que el profesional ejerciera su profesión tanto en Francia como en México.

El 23 de junio pasado el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal, recibió un oficio de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas donde le informaron que el programa de movilidad internacional Mex Protec no está incluido en este ejercicio fiscal 2022.

Cancelan estancia de estudiantes de la UTM en Francia 2022

El 2 de julio, las autoridades de la UTM notificaron a los 11 alumnos que se habían preparado para competir por esta beca que en este año no habría viaje a Francia por recorte presupuestal del gobierno federal.

Esta noticia molestó a los aspirantes porque se esmeraron en mantener su buen promedio y aprender en forma rápida el idioma francés, pero no hay marcha atrás, no van a poder realizar la estancia porque el gobierno federal no destinó recursos al programa.

Para este curso 2021-2022, eran 5 estudiantes de la UTM que fueron seleccionados y que estaban listos para concretar su sueño de estudiar y conocer Francia, y otros 6 harían esa estancia en el siguiente curso escolar 2022-2023.

Imagen con fines ilustrativos

De acuerdo con la Siies, el monto de una beca Mex Protec UTM representaba, hasta 2021, un presupuesto de $344,000 por alumno, por su estancia de un año.

Cámara Leal informó que las universidades participantes en este programa educativo de intercambio internacional preparaban, asesoraban y les enseñaban francés, los ayudaban en algún traslado, trámite o gestión ante las diversas autoridades para que vivan esta experiencia educativa en el extranjero.

Los becarios de la UTM que viajaron a Francia mediante este programa fueron:

2006-2007, un alumno.

2008-2009, dos.

2009-2010, 5.

2010-2011, 4.

2011-2012, 20.

2012-2013, 10.

2013-2014, 15.

2014-2015, 15.

Además en 2015-2016 asistieron 13; 2016-2017 fueron 16; en 2017-2018 (19); 2018-2019 (16); 2019-2020 (13); 2020-2021 (11); 2021-2022 (5). Estos últimos cinco ya viajarían este año a Francia.

Escuelas de Tiempo Completo en Yucatán

En este mismo año, el Gobierno federal también canceló el programa Escuelas de Tiempo Completo por recorte de presupuesto.

En este caso, Yucatán tenía más de 500 escuelas públicas inscritas, que en total sumaban 86,000 alumnos que dejaron de recibir el apoyo económico de la SEP para permanecer mayor tiempo en la escuela, recibir alimentación nutritiva y un estímulo económico a los docentes.