La inseguridad “no se resolverá este sexenio”; opina desde Mérida Citlalli Hernández

La secretaria general del partido Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora, reconoció en Mérida que el problema de inseguridad que prevalece en México no se podrá solucionar en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador “porque es un problema de décadas y el gobierno de Felipe Calderón cedió el territorio a los cárteles de la droga”.

En entrevista durante el conversatorio “Juventudes y Derechos Humanos”, la también senadora se refirió a las denuncias e investigaciones contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el expresidente Enrique Peña Nieto, y negó que tengan intención electoral.

“‘Alito’ es de los peores dirigentes que ha tenido el PRI, representa la decadencia de este partido, es una persona falta de seriedad, vulgar y con ambición”, declaró.

“Creo que tiene que investigarse todo lo que está saliendo a la luz pública contra él. Por un lado todo el tema de aparente enriquecimiento, por otro lado, algo que poco se ha dicho sobre el señalamiento de la gobernadora Layda Sansores (de Campeche) que ‘Alito’ tiene fotografías de mujeres que han sido representantes populares, como para amagarlas”.

“Si quiere salvar al PRI, ‘Alito’ tendrá que renunciar, si no, para nosotros hasta sería mejor que se quede. Esos son los aliados del PAN, eso es lo que representa la oposición, son la máxima expresión de los peores vicios de la política tradicional”.

“Por el bien de quienes no piensan como nosotros, ojalá pronto haya una oposición a la altura de la gente que no cree en la 4T”.

¿Juntos, PRI y PAN son una amenaza para Morena?, se le preguntó.

“Siempre han ido juntos, en este sexenio se han descarado y decidieron acompañarse abiertamente como un método de sobrevivencia. Lo importante para nosotros es seguir acompañando al presidente López Obrador, seguir atendiendo nuestros retos internos, corregir nuestros errores y contradicciones, fortalecer la unidad y tener cuadros en todo el país”, dijo.

“Tenemos optimismo y estoy segura que en 2024 nos irá muy bien porque la ciudadanía tiene claro que hay dos visiones de país: que nuestro partido tiene propuesta y está en marcha la transformación del país, y en la otra no tienen proyecto, no hay realmente mucha propuesta y si ‘Alito’ los representa, imagínate”.

Disputas guindas

La senadora Hernández Mora se refirió a los conflictos internos de Morena en Yucatán, y anunció que vendrá la próxima semana para iniciar reuniones con los diferentes grupos y dirigentes para trabajar por la unidad con miras a las elecciones a la gubernatura de Yucatán.

“Haremos toda una labor de diálogo. Estaré la próxima semana en el estado con esa intención. Estamos en el mejor momento para Morena en Yucatán”, señaló.

“El presidente López Obrador tuvo un gran resultado en el proceso de revocación de mandato, le dieron amplio respaldo y hubo una ratificación hacia el movimiento. Hay condiciones para la unidad dentro del movimiento, hay condiciones para que ese respaldo al Presidente y la 4T se vea expresado en las urnas y si hay unidad. Tenemos claridad que Yucatán es el único estado de la Península y del sur que no se ha pintado de Morena, en los próximos años lo conquistaremos para nuestro movimiento”.

Según dijo, hizo el compromiso con varios dirigentes de venir en las próximas semanas para iniciar una conciliación, sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo para fortalecer el proceso organizativo. Cuando emita la convocatoria para definir a los candidatos, cada quien podrá inscribirse y presentarse ante el escarnio de una encuesta, que será el instrumento que decidirá las candidaturas de Morena”.

Se le preguntó si la denuncia contra Peña Nieto es una estrategia de su partido para ganar las elecciones del próximo año.

Ella alegó que son respetuosos del Poder Judicial, tienen mayoría en el Legislativo y el presidente encabeza el Ejecutivo, y cree que el Poder Judicial ha ido lento en varios casos denunciados.

Sin embargo, ahora la UIF denunció a Peña Nieto y en su opinión fue acertada la respuesta del exmandatario de responder a las autoridades correspondientes. “A ver qué pasa con el proceso judicial".

“Pensar que es una maniobra para detener a nuestros adversarios es erróneo porque nuestros adversarios están en la lona, no tienen proyecto, no tienen ideas, han tenido varias derrotas electorales, no tienen cuadros”.