Clima en Yucatán: tormentas eléctricas, fuertes vientos y neblina para el 27 de julio

MÉRIDA.- Una tormenta eléctrica afectó hoy por la tarde buena parte del estado de Yucatán, incluyendo la costa. La actividad eléctrica registrada fue muy significativa, detalló el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

Las rachas de viento máxima se presentaron en Celestún, fueron del este y noreste a 71.6 km/h.

En cuanto a las temperaturas en Mérida, las más altas se registraron en el poniente con 36.5 grados, mientras que las más bajas estuvieron en el oriente, donde hubo más lluvia. Mérida fue el municipio donde más agua cayó el día de hoy.

En el oriente fue donde más precipitación hubo con 23.7 mm y 33.4 grados de temperatura. En San Camilo, Kanasín, hubo 33.3 grados y 23.3 mm. Le siguieron el nororiente y el norte de Mérida, con 17.9 y 16.8 mm de lluvia.

En interior del Estado, donde más llovió fue en el sur. En Tantakin hubo 8.4 milímetros de agua. Le siguió el oriente. En Valladolid hubo 6.7 mm de lluvia.

Pronóstico del clima para Yucatán, del miércoles 27 de julio

Debido a la llegada de la Onda Tropical No. 17 se espera ambiente caluroso durante el día con cielo de medio nublado a mayormente nublado. Hayn potencial de lluvias y tormentas eléctricas, acompañadas de rachas de viento con fuerza de tormenta tropical y mucha carga eléctrica.

Pudieran registrarse lluvias matutinas y bancos de niebla y neblina al amanecer en diferentes zonas del estado con vientos del este y sureste tanto en la costa como en la ciudad de Mérida y el interior del estado.



Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer serán de entre 22 C a 25 C y las temperaturas máximas de entre 29 C a 31 C para la costa y de 33 C a 35 C para la ciudad de Mérida y el interior del estado en las primeras horas de la tarde.