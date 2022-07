Clima en Mérida hoy: se registra un mini tornado en el norte

MÉRIDA.- por sexto tarde consecutiva continuaron hoy las lluvias de diferente intensidad acompañadas de rachas de viento con fuerza de tormenta tropical y carga eléctrica en Mérida y municipios de Yucatán.

Además se presentó el fenómeno de micro o "wind burst" (mini tornado) en la zona norte de la ciudad, por el rumbo de City Center, con daños a la infraestructura, ramas caídas y techos dañados, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

Hoy la zona suroeste de Mérida fue donde más llovió. Se registraron 39.2 milímetros. Le siguió el norte, con 35.2 milímetros.

#Vídeo Daños por un "micro burst" o mini tornado en la zona de City Center, en #Mérida. Grabación cortesía de Luis Noh pic.twitter.com/wI4p56y2S0 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) July 28, 2022

"Como un ciclón" en Motul

Alrededor de las 3:30 de la tarde, cayó una fuerte lluvia acompañada de vientos, y ambos causaron estragos en la ciudad, como árboles caídos y calles inundadas.

Familias pasaron una tarde de temor porque las láminas de sus casas y corredores amenazaban con desprenderse y “volar” por los fuertes vientos que “parecían los de un huracán”.

En medio de la calle 24 entre 5 y 7 de esta ciudad cayeron varios árboles, que bloquearon la vialidad. Personal de Protección Civil llegó para retirarlos. Además, varias calles quedaron inundadas y el agua entraba a unas casas al pasar los vehículos.

En las carreteras hacia los municipios y comisarías cercanos se cayeron ramas de árboles que no aguantaron los embates de los fuertes vientos

Pronóstico del clima en Mérida

Debido a los efectos de la Onda Tropical No. 17, la entrada de humedad del Pacífico y Mar Caribe y el calentamiento diurno el jueves 27 de julio se espera ambiente caluroso a muy caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado.

Hay potencial de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche, acompañadas de rachas de viento con fuerza de tormenta tropical y mucha carga eléctrica.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer serán de entre 22 C a 24 C y las temperaturas máximas esperadas en la costa de entre 30 C a 32 C. En la ciudad de Mérida se esperan entre 33 C y 35 C y en el interior del estado, entre 35 C y 37 C.