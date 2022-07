Preparan los pagos para adultos mayores en Yucatán: fechas y horarios

Durante la séptima jornada de incorporación de adultos mayores de 65 años cumplidos en mayo y junio al programa de pensiones, se inscribieron más de 2,800 personas durante el período del 20 de junio al 3 de julio en Mérida, informó Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal.

Quienes se inscribieron en este calendario recibirán su tarjeta de bienestar, a la cual el gobierno federal depositará el dinero de la pensión en aproximadamente cuatro meses.

En estos momentos está el proceso de entrega de la sexta jornada de registro a nuevos derechohabientes. En todo el estado entregarán 6,600 tarjetas de bienestar, de las cuales 3,300 corresponden a Mérida.

El funcionario federal también informó que anteayer comenzó el operativo de pago con las dispersiones de dinero para los derechohabientes que cobran mediante tarjeta. Son más de 120,000 adultos mayores que cobran mediante está modalidad.

Sedes para el pago de pensiones en Yucatán

De ayer martes al día 31 próximo se instalarán las 315 mesas de atención para pagar sus pensiones a los 100,000 adultos mayores y personas con discapacidad que cobran con holograma u órdenes de pago.

El pago del bimestre para los adultos mayores es de $3,850 y para las personas con discapacidad de $2,800.

Hoy pagarán en Telchac Pueblo. Letras A-Z a las 9:30 y 12 horas; Samahil, Letras A-Z, 9:30 a.m; San Antonio Tedzidz (Samahil), 1:30 p.m.; X-Can (Chemax), 9:30 a.m.; Mucel (Chemax), 1 p.m.; Sisbichén (Chemax), 3 p.m.; Uspibil, 5 p.m.

Mañana jueves será en Ixil, 9 a.m.; Chicxulub Pueblo, 12 del día; Kinchil, 9:30 a.m.; Tetiz, 4 p.m.; Akil, 9:30 a.m.; Xocén (Valladolid), 9:30 a.m.; Kanxoc (Valladolid), 12 del día.

El viernes 8 toca el turno a Baca, 9:30 a.m.; Texán de Palomeque (Hunucmá), 9:30 a.m.; Hunucmá, Letras A-C, 1 de la tarde; Teabo, 9:30 a.m.; y Valladolid, 9:30 a.m.

El sábado 9 será en Sinanché, Letras A-I, 9:30 a.m.; Dzemul, Letras: A-C, 12 del día; Sisal, 9:30 a.m.; Hunucmá, Letras D-O, 1 de la tarde; Tipikal (Maní), 9:30 a.m.; Maní, Letras A-Z, 11 horas; San Felipe, 9:30 a.m.; Tizimín (Tizimín, Sucopó, Sucilá), 12:30 del día; Xcatzin (Chemax), 9:30 a.m.; Yalcobá (Valladolid), 11 a.m.; Tikuch (Valladolid), 2:30 p.m.; y Tixhualactún (Valladolid), 4 p.m.— Joaquín Chan Caamal