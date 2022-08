Dejan libre a exedil de Tahmek, señalado de peculado

Después de haberse diferido el pasado viernes, ayer en prolongada audiencia contra el ex presidente municipal de Tahmek, acusado de peculado, la Juez de Control de Kanasín decidió no vincularlo a proceso judicial y sobreseer este caso.

Ante lo anterior, el exedil quedó liberarlo de la prisión preventiva que se impuso con anterioridad, por lo cual es probable que la Fiscalía Anticorrupción apele este resultado.

Se averiguó en dicho juzgado, que pese a los datos de prueba expuestos por la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASEY) que señalaba la distracción de recursos públicos por parte del Ex alcalde, la Juez decidió no continuar con este caso.

Se informó que, entre las razones por las cuales que no se acreditó la distracción del recurso y el beneficio propio o de terceras personas, fue por estimar lo siguiente:

Que las facturas usadas para simular la compra de bienes y servicios a la fecha de celebración de la audiencia se encuentran vigentes de conformidad con el SAT, por tanto se tienen indicios de que si fueron ejecutados los servicios.

Que los múltiples testigos que declararon acerca de la inexistencia de los servicios y bienes por si solos no son suficientes para acreditar la simulación, puesto que además no existe otro dato de prueba que ampara que no se realizaron las operaciones y contrario a ello, existen testigos que manifiestan que si recibieron bienes amparados en algunas facturas basado en la declaraciones de tres testigos presentados en la audiencia por la defensa del imputado.