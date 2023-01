Maestros amagan con bloquear calles del centro de Mérida; piden ser atendidos por Mauricio Vila

VALLADOLID.— Cuatro agrupaciones magisteriales, incluyendo al Personal de Apoyo y Asistencia en la Educación (Paaes), marcharán hoy sábado desde el Paseo Montejo y hasta el centro de la ciudad de Mérida, y bloquearán la calle que pasa frente al Palacio de Gobierno, 61 entre 60 y 62, en demanda de la destitución del director de Planeación de la Secretaría General del Estado de Yucatán, Daniel Humberto Hoyos Figueroa, a quien acusan de corrupción, tráfico de influencia y nepotismo, según informó Limberth Santoyo Arzápalo, uno de los organizadores.

Santoyo Arzápalo, recordó que en diciembre del año pasado, en una de las visitas que hizo a Valladolid el gobernador Mauricio Vila Dosal, lo encaró en el barrio de Sisal y le entregó un oficio en donde le hace una serie de peticiones y le recordó que se ha negado a recibir a los manifestantes en la ciudad de Mérida y la respuesta del ejecutivo fue que está abierto al diálogo.

Noticias Relacionadas Maestros en Mérida realizan marcha para exigir aumento de salarios

Ante esa respuesta, el dirigente manifestó que espera que hoy sábado el Ejecutivo estatal reciba a los demandantes que estarán encabezados por líderes de todas las agrupaciones que representan a más de 300 trabajadores de la educación que tomarán parte en la manifestación.

Bloqueos de calles en Mérida

Comentó que las agrupaciones que se manifestarán son Paaes, la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey), la Organización Unida de Docentes en Yucatán (OUDY), entre otros que se reunirán en Paseo de Montejo y caminarán hasta llegar al centro de la ciudad, donde bloquearán la calle que pasa frente al Palacio de Gobierno.

Los manifestantes, dijo, exigen el cese inmediato del director de Planeación de la Segey, Daniel Humberto Hoyos Figueroa, a quien acusan de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo, ya que indebidamente se adjudicó una plaza en el Centro de Mejoramiento Profesional del Magisterio, violando de esa manera el código de ética.

Además, exigen la recategorización escalafonaria del personal de Paaes, debido a que se ha detectado la contratación de personal que tienen padrinos políticos, dejando a un lado a los que realmente lo merecen y lo necesitan para mejorar sus cargos y, por ende, su modo de vida.

Petición a la federación

De la misma manera expuso que hace unos meses entregaron al titular de gobernación federal, Adán Augusto López, un oficio en donde le piden que se inicie una investigación por la desaparición de los miles de millones de pesos del Issstey que poco a poco fueron desapareciendo desde la administración del ex gobernador Patricio Patrón Laviada, y que se incrementó en las administraciones de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, dinero que es de todos los que cotizan en esa dependencia estatal

Mauricio Vila Dosal, refirió, se comprometió a realizar una investigación del caso cuando iniciase su administración, pero hasta ahora no ha hecho nada, por el contrario se observa una gran amistad entre los ex gobernadores involucrados en el caso que incluso estuvieron presentes en su pasado informe de gobierno.

Advirtió que no liberarán la calle hoy en la ciudad de Mérida en tanto no los reciba el propio gobernador, y adelantó que ahora no aceptarán que les mande emisarios como lo ha hecho desde siempre y que hasta ahora no les resuelven el problema, ya que además hay otros temas en cartera que deben plantear de manera directa al ejecutivo del Estado, ya que es él quien debe dar una respuesta a sus peticiones.—