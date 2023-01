Paseo termina en odisea; familia yucateca descubre que su auto era robado

Lo que debió ser un día de diversión en la feria de Xmatkuil terminó convirtiéndose en pesadilla para una familia yucateca que recién estrenaba vehículo.

La familia se encontraba en el estacionamiento del recinto ferial junto a su camioneta RD 2019 para retornar a su casa cuando agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), que hacían un operativo, se acercaron a revisar el vehículo.

Todo era falso, empezando con las placas que se parecían a las actuales. El número de serie estaba alterado y los documentos (factura y tarjeta de circulación) falsificados con los datos de otro vehículo que sí estaba en regla.

Dos meses antes, en septiembre de 2022, el jefe de familia vio en Facebook el anuncio de una persona que vendía su vehículo.

Del sueño a la pesadilla: otro fraude en Facebook

Se contactó con el vendedor, quien lo citó en Plaza Altabrisa para mostrarle la camioneta y darle detalles de la misma, asegurando que todo estaba en regla y que él mismo hizo el trámite de cambio de placas.

Incluso, dijo que la anterior dueña era una señora y enseñó su INE.

El comprador confió y, tras acordar la venta en $475,000, le dio un anticipo porque, además, había consultado los datos del vehículo en la plataforma Repuve, en la cual apareció que todo estaba en orden.

Días después acudió a la casa del vendedor, en la colonia Vicente Solís, para saldar el monto y llevarse la camioneta a su casa.

Todo iba bien hasta que llegó noviembre y la familia, como muchas otras, acudió a la feria de Xmatkuil sin sospechar que allí serían interceptados por la PEI, cuyos oficiales les dijeron que la camioneta tenía reporte de robo en Puebla.

Al sitio llega la grúa 935 de la Secretaría de Seguridad Pública para llevarse la camioneta, sin darle un reporte o algo similar. Al dueño no lo detuvieron porque le indicaron que no es su culpa, pero le recomendaron interponer una denuncia.

El reemplacamiento, una oportunidad de fraude

Al afectado no le quedó más que acudir a las autoridades a demandar por fraude , allí le sugirieron hablar con el vendedor para no agrandar el caso.

“Siento que la Fiscalía se portó extraña en el protocolo, porque no nos entregó ningún número ni una tarjeta de investigación”. La denuncia quedó asentada con el número C91187-23.

El afectado acudió con el vendedor y le explicó la situación, pero éste dijo que no le puede devolver el dinero porque ya no lo tiene. Además, le aseguró que cuenta con familiares en la Fiscalía y no le harán nada.

“Se trata de una banda delictiva que está en el estado, aprovechándose del reemplacamiento. Hay muchos casos igualitos a este: con placas falsas, todo falso (…) Creemos que es una banda delictiva organizada en la que están implicados pintores, hojalateros”, dijo el afectado.

Le extraña que a casi tres meses en la Fiscalía no le informan cómo va el caso. Confía en que todo saldrá a su favor.