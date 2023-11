MÉRIDA.- Con promociones, descuentos de hasta el 100% y varias opciones de pago, dependencias del Gobierno de Yucatán se suman al Buen Fin.

Cuándo es el Buen Fin en Yucatán

El Buen Fin en Yucatán será del 17 al 20 de noviembre. En ese periodo, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japay) anunció descuentos del 100% en multas y recargos sobre el costo del consumo, descuento que se aplicará de manera directa a la hora de realizar el pago en los módulos de atención.

También, para que las familias se puedan poner al día, estos descuentos son aplicables en pagos en ventanilla, pero también a través de la aplicación móvil de la dependencia y en la página web japay.yucatan.gob.mx.

Promociones y descuentos por el Buen Fin en Yucatán

Se acepta efectivo, así como tarjetas de débito y crédito, para lo que se invita a consultar los meses sin intereses con plásticos participantes.

La dependencia informó que los módulos de la Alemán, Centro, Chedraui Norte, Chenkú, Colón, Santa Fe, Vergel y Xoclán operarán de 8 am a las 5 pm los días viernes 17, sábado 18 y lunes 20. Mientras que el domingo 19 tendrán un horario de 9 am a 3 pm. Por otra parte, el módulo de Plaza Dorada contará con un horario de 11 am a 5 pm del viernes 17 al lunes 20.

El Buen Fin 2023 en Yucatán

Por su parte, el Instituto de la Vivienda del estado (IVEY) estará aplicando descuentos del 50% en intereses moratorios. Lo anterior se aplica únicamente en liquidación para créditos en cartera cobrable y jurídica en liquidación, generados en los contratos de regularización, casa universal, mejoramiento de vivienda y autoinstrucción.

Promociones y descuentos por el Buen Fin en Yucatán

Quienes requieran más información, pueden acudir a las oficinas ubicadas en la calle 56 número 419 por 47 y 49, en el Centro de Mérida. También pueden comunicarse al teléfono (999) 930 30 70, extensiones 1435, 1437, 1513 y 1514, o visitar el sitio ivey.yucatan.gob.mx.

Aquellos con multas administrativas de las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Salud (SSY) y de Desarrollo Sustentable (SDS) así como de la Agencia Transporte de Yucatán, podrán acceder a la reducción del 50% en el monto.

Descuentos y promociones del Buen Fin

También, como parte del Buen Fin, se aplicarán descuentos del 50% en multas y recargos de impuestos estatales, como lo son los de sobre ejercicio profesional, cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, sobre nómina, sobre hospedaje, sobre emisión de gases a la atmósfera , sobre emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.

Finalmente, las multas y recargos de créditos fiscales estatales determinados por la autoridad contarán con una reducción de hasta el 100%, por lo que se pide a la ciudadanía consultar en los módulos y oficinas de cada una de las dependencias participantes.

Para gozar de los incentivos deberá pagarse en una sola exhibición las cantidades no reducidas a más tardar el último día hábil de la vigencia del decreto. Incluye impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social que se cause por el ejercicio profesional.

